如何看待國王角色？威廉王子稱將改革君主制「不讓兒時舊習再現」

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
英國威廉王子（Prince William）最近受訪時表示，當他登基成為國王時，將改革君主制。 法新社
英國威廉王子（Prince William）最近受訪時表示，當他登基成為國王時，將改革君主制。 法新社

英國威廉王子（Prince William）最近受訪時表示，當他登基成為國王時，將改革君主制。他也希望不要重蹈覆轍，不讓自己和弟弟哈利王子年幼時的某些舊習再現。

英國廣播公司（BBC）報導，威廉王子接受加拿大演員尤金李維（Eugene Levy）主持的Apple TV+節目「不情願的旅人」（The Reluctant Traveller）專訪，被問及如何看待未來擔任國王角色。

威廉王子回應說：「我可以肯定地說，變革已列入我的議程。好的變革，我欣然接受，我享受這種變革。我並不害怕，真正讓我興奮的是，能夠帶來一些必要的改變。不是過於激進的變革，而是我認為必要的改變。」

他談及家族歷史時表示：「我認為，如果你不小心，歷史可能會成為一種沉重的負擔，壓在你身上，讓你感到窒息，也受到過多的束縛。我認為活在當下很重要。」

威廉王子強調傳統的重要性，但也稱他並不害怕提出問題，以確保王室與時俱進。他提及：「有時候，你回頭審視傳統，會問自己，這在今天還適用嗎？這依然是正確做法嗎？我們是否發揮了應有的最大影響力？」

這段專訪並未觸及威廉王子與弟弟哈利王子（Prince Harry）的關係，但當被問及在父母嚴格管教下成長的王室經歷時，威廉王子提到他的弟弟。

威廉王子指出：「我希望我們不要重蹈覆轍，不讓哈利和我成長經歷的某些舊習再現。我會盡己所能，確保我們不會重蹈覆轍。」

