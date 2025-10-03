快訊

威廉王子罕見敞開心扉！受訪談哈利、凱特罹癌 與成為英王後的打算

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英國王室威廉王子近日接受蘋果電視節目「尤金李維的宅老爹旅行」專訪，罕見以坦率口吻談及家人、王室傳統，以及未來登基後的想法。王室人士形容，這是威廉迄今最敞開心扉的一次訪談。圖／擷自Apple TV+

英國王室威廉王子近日接受蘋果電視節目「尤金李維的宅老爹旅行」（The Reluctant Traveller）專訪，罕見以坦率口吻談及家人、王室傳統，以及未來登基後的想法。王室人士形容，這是威廉迄今最敞開心扉的一次訪談。

威廉在溫莎城堡接受訪問，談到將來成為英王時表示：「可以肯定地說，改變會在我的議程上。是為了更好的改變，我享受這樣的轉變，也期待帶來一些必要的革新，不會太過激進，但確實該發生。」

談到王室歷史時他表示，歷史有時可能成為壓力與束縛，「活在當下」同樣重要。他強調尊重傳統，但不畏懼質疑：「有時要問，這些傳統今天還合適嗎？是否真正發揮影響力？我喜歡去質疑，這才是我的重點。」

訪談過程中，威廉也展現生活化一面。他騎著電動滑板車接待主持人，並帶對方參觀溫莎城堡，甚至到附近酒吧喝酒。談及電影嗜好時，他笑稱自己曾是《美國派》系列電影影迷。但在輕鬆氛圍下，話題回到家庭壓力，尤其是父親查理三世與妻子凱特王妃相繼罹癌的難關。

他坦承：「家庭相關的事情常讓我不堪重負，擔憂和壓力確實會壓得我透不過氣。」談到孩子如何應對母親的病情時，他表示，一家人努力給孩子安全感，「我們很開放，會談論困擾，但你永遠不知道對孩子會有何影響，因此最重要的是陪伴，讓他們相信一切都會好起來。」

對於外界關注的兄弟關係，威廉雖未正面談及與哈利的現況，但當被問到童年在母親與父親面對媒體嚴苛審視下的成長經歷時，威廉仍提到弟弟。他說：「我希望我們不會回到哈利和我成長時所面對的那種做法。我會盡一切努力避免那樣的情況重演。」這是他少見公開觸及與哈利相關的話題。

威廉說，他希望為孩子們打造一個值得驕傲的世界。「人生總會考驗我們，但能克服困難才造就我們。我為妻子與父親去年面對病痛的態度感到無比驕傲，也為孩子們的堅強感到欣慰。」

這次談話展現威廉繼承王位前的自我定位：一方面不畏挑戰傳統，強調王室應保持與時俱進；另一方面，他也流露出作為丈夫與父親的掙扎與堅持，讓外界看見未來國王更貼近人性的一面。

