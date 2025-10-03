訪日遊客注意！朝日系統遭網攻癱瘓 日本小七恐快買不到Super Dry啤酒

朝日集團（Asahi）日前遭遇駭客攻擊，導致日本釀酒生產與分銷網路遭癱瘓，7-11母公司Seven & i控股公司和其他日本零售商都警告，在日本廣受歡迎的朝日Super Dry啤酒可能缺貨。這款啤酒可能只剩幾天庫存。

朝日集團表示，在9月29日的駭客網路攻擊癱瘓其訂單和配送系統以來，位於日本的30座工廠絕大多數都無法運作。截至1日晚間，朝日集團仍未提供生產系統的預估上線時間表。朝日集團在其他地區的營運則不受這起影響。

朝日集團控股股價2日盤中下跌0.9%，本周來已累計重挫6.7%。

隨著朝日持續停產，工廠重啟的時間也還不確定，日本一些7-11便利商店已貼出通知，告知消費者朝日Super Dry出貨已暫停，其他受影響的產品還包括三矢蘇打、及日本7-11自有品牌的Seven Premiunm Clear Cooler等。

Lawson在2日表示，擁有許多朝日集團產品的庫存，但「明天起，部分商品缺貨的情況可能會愈來愈嚴重」。在仰賴生啤酒和瓶裝酒的居酒屋，朝日Super Dry也可能缺貨。

另一家日本主要零售商的高層主管表示，「這正影響所有人」，「我認為我們很快就會沒有商品可賣，至於Super Dry，我想超市大概兩、三天後就會賣完，朝日的食品則會在約一周後售罄」，該公司會轉向三得利（Suntory）或麒麟（Kirin）等其他品牌來滿足日本酒客的需求，但他也坦承，很多消費者對Super Dry的口味非常死忠。

這起供應干擾也凸顯是本餐飲業仰賴錯綜複雜的物流與數位供應鏈，只要一起駭客攻擊事件，衝擊就會散播到工廠與便利商店貨架。朝日集團受創尤深，因為Super Dry在日本的市占很高，且面臨其他釀酒同業的割喉式競爭。

朝日集團表示，已把這起顯然為勒索軟體攻擊的事件回報給調查當局。朝日集團在日本不只生產Super Dry啤酒，還生產軟性飲料、薄荷糖及嬰兒食品等，也為日本零售商生產自有品牌商品。朝日集團拒絕評論任何可能的短缺或零售商庫存。英國金融時報（FT）根據該集團2024年銷售數據計算，朝日集團平均每天的日本啤酒產量相當於670萬瓶大瓶裝。

受這樁攻擊影響，朝日集團已延後原定推出的12項新產品。該公司1日試驗以紙本系統處理小規模的訂單和配送作業，正在評估是否要擴大採用人工配送方式。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康