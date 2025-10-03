快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

美佛州「寶藏海岸」新發現！價值逾3千萬的西班牙艦隊金幣見天日

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張由沉船打撈公司「1715 Fleet – Queens Jewels LLC」提供的未註明日期照片中，潛水員夏弗斯（Levin Shavers）展示在佛州大西洋沿岸一艘西班牙沉船上發現的硬幣。美聯社
在這張由沉船打撈公司「1715 Fleet – Queens Jewels LLC」提供的未註明日期照片中，潛水員夏弗斯（Levin Shavers）展示在佛州大西洋沿岸一艘西班牙沉船上發現的硬幣。美聯社

美國佛州大西洋沿岸有一片碧綠海域被稱為「寶藏海岸」（Treasure Coast），一間沉船打撈公司本周宣布，他們的潛水隊今夏自海底打撈出失落已久的真正寶藏：一千多枚據信鑄造於西班牙殖民地的玻利維亞、墨西哥及秘魯的金幣和銀幣，估計價值達100萬美元（新台幣約3068萬元）。

美聯社2日報導，這片「寶藏海岸」並非首次傳出發現寶藏。1715年艦隊協會（1715 Fleet Society）指出，幾個世紀前，一支滿載從新大陸掠奪而來黃金、白銀與珠寶的西班牙艦隊，於1715年7月31日遭遇颶風沉沒，財寶散落海中。多年來，打撈者和寶藏獵人在佛州墨爾本至皮爾斯堡沿海區域，陸續發現價值數百萬美元的1715年艦隊金幣。

根據打撈公司「1715 Fleet – Queens Jewels LLC」提交的聯邦許可申請公告，營運總監古圖索（Sal Guttuso）率領潛水員與船隊用水下金屬探測設備，再以人工篩沙或抽砂方式清理海床。該公司表示，部分新打撈的錢幣仍清晰可見年份與鑄造標記，對希望從失落寶藏獲取更多資訊的歷史學者與收藏家大有助益。

古圖索在聲明中指出，這次發現不僅在於寶藏本身，更在於背後的故事。他指出：「每一枚硬幣都是歷史的一部分，是與西班牙帝國黃金時代的人生活、工作與航行的有形聯繫。一次性找到1000枚硬幣，既罕見又非凡。」

根據佛州法律，任何「遺棄」在州有土地或水域的「寶藏」或歷史文物均屬州所有，但挖掘者可獲許可進行「打撈作業」，州政府保留約20%的出土文物，用於研究、收藏或公開展示。

佛州官員2024年宣布追回被打撈者從沉船偷走的數十枚金幣，嫌犯是一名1715 Fleet – Queens Jewels LLC簽約的工作團隊成員家屬。古圖索表示，團隊每季都會詳細盤點所有收集到的文物以備查。佛州官員從中挑選最多20%的物品保留給公眾，協商程序最終由聯邦法院批准，其餘文物則由打撈公司及承包商平均分配。

古圖索說：「我們希望規範操作，這也惠及佛州人民，最終會進入博物館。」

在這張由沉船打撈公司「1715 Fleet – Queens Jewels LLC」提供的照片中，展示了該公司在佛州大西洋沿岸一艘沉船上發現的西班牙硬幣。美聯社
在這張由沉船打撈公司「1715 Fleet – Queens Jewels LLC」提供的照片中，展示了該公司在佛州大西洋沿岸一艘沉船上發現的西班牙硬幣。美聯社

文物 西班牙 硬幣

延伸閱讀

寶藏旅行地－青森八戶地區 體驗「移動餐廳」觀光列車

霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

高雄澄清湖驚見浮屍 警消打撈發現是失蹤婦人

佛州積極掃蕩無證客 5個月抓6000人 獲國安部3000萬補貼

相關新聞

美佛州「寶藏海岸」新發現！價值逾3千萬的西班牙艦隊金幣見天日

美國佛州大西洋沿岸有一片碧綠海域被稱為「寶藏海岸」（Treasure Coast），一間沉船打撈公司本周宣布，他們的潛水...

珍古德：如果年輕人都失去希望，我們就完了。

「有時候人們會失去希望。但如果年輕人都失去希望時，我們就完了。當那些即將放棄希望的年輕人來找我時，我總是這麼說：我們每個人都可以為我們的社區和世界帶來改變。我們可以透過決定每天要做一點什麼來產生影響。」

一泊二食掰了？日鬼怒川溫泉旅館試辦「晚餐發餐券」 房客現省千元

日本溫泉旅館向來以「一泊二食」為傳統，但這種模式因人力不足面臨新挑戰。據日媒「テレ朝NEWS」的報導，栃木縣鬼怒川溫泉的一家旅館，近日率先推出「不含晚餐」的新方案，先試辦十天，為旅宿業和地方觀光帶來新契機。

創新高！西班牙7、8月國際觀光客達2230萬人次 正締造空前紀錄

今天公布的資料顯示，西班牙今年暑假7、8月國際觀光客合計達2230萬人次，創下新高紀錄，西國觀光業正邁向締造空前紀錄的...

泰國77歲翁夜巡菜園遇野象 釀踩踏慘死悲劇

泰國東部巴真府（Prachinburi）於9月25日凌晨發生一起野象攻擊致死事件。

連吃四天「垃圾食物」就傷腦 研究：高脂飲食是失智症幫兇

美國一項最新研究顯示，常吃大量「垃圾食物」或超加工食品，可能會對大腦造成傷害，增加失智症風險。不過研究也帶來一線希望，因為透過禁食或改變飲食，就可以逆轉這種大腦損傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。