美佛州「寶藏海岸」新發現！價值逾3千萬的西班牙艦隊金幣見天日

美國佛州大西洋沿岸有一片碧綠海域被稱為「寶藏海岸」（Treasure Coast），一間沉船打撈公司本周宣布，他們的潛水隊今夏自海底打撈出失落已久的真正寶藏：一千多枚據信鑄造於西班牙殖民地的玻利維亞、墨西哥及秘魯的金幣和銀幣，估計價值達100萬美元（新台幣約3068萬元）。

美聯社2日報導，這片「寶藏海岸」並非首次傳出發現寶藏。1715年艦隊協會（1715 Fleet Society）指出，幾個世紀前，一支滿載從新大陸掠奪而來黃金、白銀與珠寶的西班牙艦隊，於1715年7月31日遭遇颶風沉沒，財寶散落海中。多年來，打撈者和寶藏獵人在佛州墨爾本至皮爾斯堡沿海區域，陸續發現價值數百萬美元的1715年艦隊金幣。

根據打撈公司「1715 Fleet – Queens Jewels LLC」提交的聯邦許可申請公告，營運總監古圖索（Sal Guttuso）率領潛水員與船隊用水下金屬探測設備，再以人工篩沙或抽砂方式清理海床。該公司表示，部分新打撈的錢幣仍清晰可見年份與鑄造標記，對希望從失落寶藏獲取更多資訊的歷史學者與收藏家大有助益。

古圖索在聲明中指出，這次發現不僅在於寶藏本身，更在於背後的故事。他指出：「每一枚硬幣都是歷史的一部分，是與西班牙帝國黃金時代的人生活、工作與航行的有形聯繫。一次性找到1000枚硬幣，既罕見又非凡。」

根據佛州法律，任何「遺棄」在州有土地或水域的「寶藏」或歷史文物均屬州所有，但挖掘者可獲許可進行「打撈作業」，州政府保留約20%的出土文物，用於研究、收藏或公開展示。

佛州官員2024年宣布追回被打撈者從沉船偷走的數十枚金幣，嫌犯是一名1715 Fleet – Queens Jewels LLC簽約的工作團隊成員家屬。古圖索表示，團隊每季都會詳細盤點所有收集到的文物以備查。佛州官員從中挑選最多20%的物品保留給公眾，協商程序最終由聯邦法院批准，其餘文物則由打撈公司及承包商平均分配。