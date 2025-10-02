創新高！西班牙7、8月國際觀光客達2230萬人次 正締造空前紀錄

今天公布的資料顯示，西班牙今年暑假7、8月國際觀光客合計達2230萬人次，創下新高紀錄，西國觀光業正邁向締造空前紀錄的年度。

法新社報導，西班牙國家統計局（National StatisticsInstitute）表示，西班牙今年8月國際觀光客達1130萬人次，以英國、法國及德國旅客為主，較2024年同期成長2.9%。7月則有外國旅客1100萬人次入境，年增1.6%。

西班牙7、8月外國旅客人次，打破2024年創下的2180萬紀錄，當年全年外國遊客人次高達9400萬，創下歷史新高。

統計局也指出，今年前8個月，造訪西班牙的國際觀光客達6680萬人次，再創新高，較去年同期增加3.9%。

觀光業是西班牙經濟成長主要動力之一。西班牙去年經濟成長率近期已上修至3.5%，為先進國家中成長最快的國家之一。