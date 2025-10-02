創新高！西班牙7、8月國際觀光客達2230萬人次 正締造空前紀錄
今天公布的資料顯示，西班牙今年暑假7、8月國際觀光客合計達2230萬人次，創下新高紀錄，西國觀光業正邁向締造空前紀錄的年度。
法新社報導，西班牙國家統計局（National StatisticsInstitute）表示，西班牙今年8月國際觀光客達1130萬人次，以英國、法國及德國旅客為主，較2024年同期成長2.9%。7月則有外國旅客1100萬人次入境，年增1.6%。
西班牙7、8月外國旅客人次，打破2024年創下的2180萬紀錄，當年全年外國遊客人次高達9400萬，創下歷史新高。
統計局也指出，今年前8個月，造訪西班牙的國際觀光客達6680萬人次，再創新高，較去年同期增加3.9%。
觀光業是西班牙經濟成長主要動力之一。西班牙去年經濟成長率近期已上修至3.5%，為先進國家中成長最快的國家之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言