泰國77歲翁夜巡菜園遇野象 釀踩踏慘死悲劇

泰國東部巴真府（Prachinburi）於9月25日凌晨發生一起野象攻擊致死事件。一名77歲男子於夜間巡視自家菜園時，疑似驚動正在覓食的野生公象，遭其猛烈襲擊後不幸身亡。警方與村民趕抵現場時，發現其遺體已嚴重毀傷，倒臥於路邊水溝中。

根據當地媒體Khaosod報導，事發地點位於接近他蘭國家公園（Thap Lan National Park）邊緣的村落。警方於凌晨1時50分接獲報案，初步調查顯示，死者當時手持手電筒巡菜園，疑似因強光直射大象臉部，引發其攻擊行為。

鄰居宋吉（Somkid Koson）受訪時說明，他聽聞狗吠異常遂出門查看，目睹大象衝向死者並當場將其撞擊、踩踏。他表示當下立刻通知村長，並聯合村民將大象驅離至國家公園區域。

據悉，涉案的大象為一頭在地村民熟知的野生公象「阿布」。村長蘇里亞（Suriya）指出，阿布已在當地出沒3至4年，經常進入農田尋找食物，並曾與另外兩頭野象共同活動。其中一頭象過去亦曾造成森林官員傷亡，對村民構成潛在威脅。

死者家屬對此事件深感悲痛，並呼籲相關單位儘速採取有效措施，以預防類似人象衝突再次發生。他們期盼政府能在保育與安全之間找到平衡，保護人命不再受威脅。