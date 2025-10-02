連吃四天「垃圾食物」就傷腦 研究：高脂飲食是失智症幫兇

美國一項最新研究顯示，常吃大量「垃圾食物」或超加工食品，可能會對大腦造成傷害，增加失智症風險。不過研究也帶來一線希望，因為透過禁食或改變飲食，就可以逆轉這種大腦損傷。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，北卡羅來納大學醫學院（University of North Carolina School of Medicine）專家進行一項研究，發現餅乾、洋芋片、或是其他超加工食品會損害記憶力，甚至干擾大腦細胞。這項研究已經發表於期刊《神經元》（Neuron）中。

研究人員發現，富含飽和脂肪的西式飲食（如漢堡和薯條），會改變大腦的記憶中心「海馬迴」。研究人員使用老鼠進行測試，發現只是吃四天高脂肪飲食，老鼠海馬迴的CCK中間神經元（CCK interneurons）就變得異常活躍，無法正常處理葡萄糖。這樣的變化會對記憶力造成干擾，導致認知能力下降。

研究第一作者胡安．宋（Juan Song）表示，雖然之前研究已經證實飲食和代謝會影響大腦健康，但沒想到即使是短時間吃不健康飲食，也會破壞CCK中間神經元。不過令人鬆口氣的是，只要恢復正常的葡萄糖供應，不論是禁食或改變飲食結構，都能使過度活躍的神經元平靜下來，逆轉記憶問題。

該研究凸顯飲食對大腦健康的影響，並且證實透過禁食或藥物等干預措施，可以提早保護記憶力，降低肥胖或代謝疾病，避免未來產生認知問題或疾病。

雖然失智症目前沒有治癒方法，但健康的生活方式是預防失智症的關鍵。其他研究指出，富含魚類、豆類和蔬菜的健康飲食習慣，能將失智症的發病時間延緩高達25%。