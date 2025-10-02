快訊

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

苗栗爆隨機砍人 受傷女童「血流不止」衝里長家求救…他曝事發過程

財神爺中秋前來報到！威力彩2.27億頭獎一注獨得 獎落「這縣市」

連吃四天「垃圾食物」就傷腦 研究：高脂飲食是失智症幫兇

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現只是連吃四天高脂食物，大腦神經元就會受到影響。示意圖／ingimage
研究發現只是連吃四天高脂食物，大腦神經元就會受到影響。示意圖／ingimage

美國一項最新研究顯示，常吃大量「垃圾食物」或超加工食品，可能會對大腦造成傷害，增加失智症風險。不過研究也帶來一線希望，因為透過禁食或改變飲食，就可以逆轉這種大腦損傷。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，北卡羅來納大學醫學院（University of North Carolina School of Medicine）專家進行一項研究，發現餅乾、洋芋片、或是其他超加工食品會損害記憶力，甚至干擾大腦細胞。這項研究已經發表於期刊《神經元》（Neuron）中。

研究人員發現，富含飽和脂肪的西式飲食（如漢堡和薯條），會改變大腦的記憶中心「海馬迴」。研究人員使用老鼠進行測試，發現只是吃四天高脂肪飲食，老鼠海馬迴的CCK中間神經元（CCK interneurons）就變得異常活躍，無法正常處理葡萄糖。這樣的變化會對記憶力造成干擾，導致認知能力下降。

研究第一作者胡安．宋（Juan Song）表示，雖然之前研究已經證實飲食和代謝會影響大腦健康，但沒想到即使是短時間吃不健康飲食，也會破壞CCK中間神經元。不過令人鬆口氣的是，只要恢復正常的葡萄糖供應，不論是禁食或改變飲食結構，都能使過度活躍的神經元平靜下來，逆轉記憶問題。

該研究凸顯飲食對大腦健康的影響，並且證實透過禁食或藥物等干預措施，可以提早保護記憶力，降低肥胖或代謝疾病，避免未來產生認知問題或疾病。

雖然失智症目前沒有治癒方法，但健康的生活方式是預防失智症的關鍵。其他研究指出，富含魚類、豆類和蔬菜的健康飲食習慣，能將失智症的發病時間延緩高達25%。

失智症 速食

延伸閱讀

脖子腫瘤比頭大！俄國男僅塗藥膏堅信會消失 拖16年才切除

喝快樂水真快樂？ 德國研究：碳酸飲料增憂鬱症症狀

抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

疑討男友歡心 墨西哥女子給14歲女兒整形害死人

相關新聞

泰國77歲翁夜巡菜園遇野象 釀踩踏慘死悲劇

泰國東部巴真府（Prachinburi）於9月25日凌晨發生一起野象攻擊致死事件。

創新高！西班牙7、8月國際觀光客達2230萬人次 正締造空前紀錄

今天公布的資料顯示，西班牙今年暑假7、8月國際觀光客合計達2230萬人次，創下新高紀錄，西國觀光業正邁向締造空前紀錄的...

連吃四天「垃圾食物」就傷腦 研究：高脂飲食是失智症幫兇

美國一項最新研究顯示，常吃大量「垃圾食物」或超加工食品，可能會對大腦造成傷害，增加失智症風險。不過研究也帶來一線希望，因為透過禁食或改變飲食，就可以逆轉這種大腦損傷。

諾貝爾頒獎機構高層示警 川普衝擊美國科研領袖地位

瑞典諾貝爾獎頒發機構高層人士告訴法新社，美國總統川普打擊科學研究的舉措，可能威脅美國作為世界科研領頭羊的地位，並影響全球...

疑討男友歡心 墨西哥女子給14歲女兒整形害死人

墨西哥日前發生一起震驚社會的悲劇，一名女子沒有和女兒的生父討論，就偷偷和男友替14歲的女兒隆乳，甚至還做了其他整形。女兒後來因病不幸喪生，但生父不滿認為是整形造成的後遺症，將對前妻提告，希望能為女兒討回公道。

無視反日氛圍 ！大阪東京高居陸客十一旅遊熱門頭兩名

儘管抗日題材電影接連上映，但中國民眾「十一」長假赴日本旅遊熱潮並未受到衝擊。綜合日媒報導及中國旅遊平台數據，大阪、東京是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。