快訊

獨／港務公司董座將由前觀光署長周永暉接任 預計13日開臨時董事會

「希望凶嫌再也不要出來」苗栗隨機砍人案 遇刺女童母親顫抖訴心聲

再刷新！台積電1600元前哨站 鉅額交易驚見1450元新天價

諾貝爾頒獎機構高層示警 川普衝擊美國科研領袖地位

中央社／ 斯德哥爾摩2日綜合外電報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

瑞典諾貝爾獎頒發機構高層人士告訴法新社，美國總統川普打擊科學研究的舉措，可能威脅美國作為世界科研領頭羊的地位，並影響全球科學發展及人才版圖。

法新社報導，自今年1月上任以來，川普（DonaldTrump）已削減數以十億計美元的研究經費、打擊大學學術自由，並大量解雇各聯邦機構旗下科學家

美國的諾貝爾科學獎項得主人數居全球之冠，這很大程度上歸功於美國長期挹注資源發展基礎科學、維護學術自由。

然而，負責頒發諾貝爾物理、化學及經濟獎的瑞典皇家科學院秘書長艾利格倫（Hans Ellegren）指出，這樣的情形恐會出現改變。

艾利格倫告訴法新社：「（二戰）戰後時期，美國取代德國成為世界頂尖的科研國家，如今卻開始削減研究經費，威脅到自身地位。」

根據獨立資料庫「補助金觀察」（Grant Watch），自今年1月以來，美國國家衛生研究院（NationalInstitutes of Health）已停止向2100項研究提供經費，總金額約達95億美元，並終止26億美元的合約。

受影響計畫包含性別、全球暖化對健康影響、阿茲海默症及癌症等領域的研究。

艾利格倫警告，儘管川普的政策主要是影響美國科研，但國際合作也受到衝擊，因為美國國家衛生研究院也資助在其他國家的合作計畫。

一些國家試圖延攬美國科學家的同時，非美籍研究人員或許也會傾向離開美國，到其他地方繼續他們的科學工作。

艾利格倫提到：「全球當前大趨勢是中國科研崛起，他們正投入令人難以置信的龐大資源。」

諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（ThomasPerlmann）也說道，川普應保護美國的學術遺產，並希望川普不會將美國的科研領袖地位「輕易拱手讓給中國和其他有意取而代之的國家」。

美國 科學家 川普 諾貝爾獎

延伸閱讀

石破茂卸任倒數！川普可能10月27日訪問日本 將與接班新首相會談

若當選國民黨主席 卓伯源：邀習近平、川普訪台

川普加薩計畫 哈瑪斯要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

最高院「拒川普」 允庫克留聯準會

相關新聞

諾貝爾頒獎機構高層示警 川普衝擊美國科研領袖地位

瑞典諾貝爾獎頒發機構高層人士告訴法新社，美國總統川普打擊科學研究的舉措，可能威脅美國作為世界科研領頭羊的地位，並影響全球...

疑討男友歡心 墨西哥女子給14歲女兒整形害死人

墨西哥日前發生一起震驚社會的悲劇，一名女子沒有和女兒的生父討論，就偷偷和男友替14歲的女兒隆乳，甚至還做了其他整形。女兒後來因病不幸喪生，但生父不滿認為是整形造成的後遺症，將對前妻提告，希望能為女兒討回公道。

無視反日氛圍 ！大阪東京高居陸客十一旅遊熱門頭兩名

儘管抗日題材電影接連上映，但中國民眾「十一」長假赴日本旅遊熱潮並未受到衝擊。綜合日媒報導及中國旅遊平台數據，大阪、東京是...

全球9成人口暴露超標PM2.5 研究揭「多吃1物」助抵消空汙對肺損害

福斯新聞網報導，空氣污染對健康的危害早有定論，但最新研究指出，飲食或許能成為部分保護因子。英國萊斯特大學研究團隊發現，水...

李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權

南韓總統李在明今天首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」

為什麼女性比男性長壽？全球千餘物種研究指向「染色體備援」

傳統解釋認為，女性比男性更長壽，是因為男性抽更多菸、喝更多酒，且更傾向於從事危險行為。然而，無論在哪個國家或時代，這種壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。