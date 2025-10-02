疑討男友歡心 墨西哥女子給14歲女兒整形害死人

墨西哥日前發生一起震驚社會的悲劇，一名女子沒有和女兒的生父討論，就偷偷和男友替14歲的女兒隆乳，甚至還做了其他整形。女兒後來因病不幸喪生，但生父不滿認為是整形造成的後遺症，將對前妻提告，希望能為女兒討回公道。

據ODDITYCENTRAL報導，受害的14歲少女帕洛瑪（Paloma Nicole Arellano Escobedo）在墨西哥杜蘭戈（Durango）的醫院離世。雖然死亡證明記錄少女是因呼吸道疾病而死亡，但少女的父親並不接受這項說法。

少女的父親阿雷拉諾（Carlos Arellano）表示，女兒的死事有蹊蹺，他不相信只是單純的呼吸道疾病。阿雷拉諾說，女兒去世前一週，前妻告訴他帕洛瑪感染新冠病毒，必須到山區靜養；不到幾天前妻又來電說女兒的病情急轉直下，再收到消息，女兒就已去世。

葬禮時，有些親戚告訴阿雷拉諾，帕洛瑪的胸部好像變大了。他質問前妻此事，但前妻卻裝作毫不知情。阿雷拉諾要求單獨和帕洛瑪道別，並請人檢查，發現女兒真的有隆乳植入物，身上還有整形疤痕。

阿雷拉諾拍下疤痕等證據，帶著證據直接到警局報警。他懷疑前妻因為和整形醫師交往，要求男友替自己的親生女兒動手術，進而造成女兒死亡。據當地媒體報導，帕洛瑪除了隆乳，屍體還有巴西提臀術及抽脂等痕跡，目前墨西哥已經針對此事展開深入調查。