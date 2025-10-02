快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

角逐蕭邦大賽榮耀 80多位全球青年鋼琴家齊聚華沙

中央社／ 華沙2日綜合外電報導

全球最優秀且抱負遠大的年輕鋼琴家齊聚華沙，參加舉世聞名的「蕭邦國際鋼琴大賽」（Chopin International PianoCompetition），爭取攀登古典樂壇巔峰的機會。

法新社報導，來自世界各地的樂迷早在一年前就搶購門票，幸運者將於今天欣賞開幕音樂會，並一路見證賽事在20日達到最高潮。

蕭邦國際鋼琴大賽每5年在這位19世紀作曲家故鄉舉行一次，是躍上國際大舞台、簽下知名唱片公司合約的跳板。自1927年創辦以來，本賽事培育出無數古典音樂巨星，包括波里尼（Maurizio Pollini）、阿格麗希（Martha Argerich）及齊瑪曼（KrystianZimerman）。

美國鋼琴家歐爾頌（Garrick Ohlsson）曾於1970年奪冠，這回擔任評審團主席，將從84位參賽者中選出今年的冠軍。

16至30歲的年輕鋼琴家符合參賽資格，今年大會共收到超過600份申請，創歷屆新高。最終僅約1/10通過重重資格審核及華沙初賽。

加計持有其他國際鋼琴賽事獎項、得以直接晉級的選手，今年共有來自20國、84位鋼琴家將於明天展開競賽。其中中國大陸參賽者最多，計有28人，其次為地主波蘭和日本，各13人。

比賽門票去年10月開賣，僅30分鐘即全數售罄。蕭邦學院（Chopin Institute）發言人拉斯考斯基（Aleksander Laskowski）透露，「決賽門票2分鐘就被搶光。」

他補充，為親臨現場，還有不少樂迷在售票口排隊數小時，只求搶得現場票。若原訂觀眾未到場，比賽每場試奏開始前，場館外可能釋出零星餘票。

每個賽程——包括18至20日舉行的決賽——都將全程在蕭邦學院社群平台直播。

俄羅斯自發動全面入侵烏克蘭以來，今年為蕭邦鋼琴大賽首度舉辦，東道主波蘭堅定支持基輔抗禦侵略。

拉斯考斯基說大會去年宣布，俄羅斯鋼琴家僅能以中立身份參賽，「如同運動員在巴黎奧運一般」。俄國參賽者須簽署聲明，明確譴責違反國際法的行徑。

目前有兩位俄羅斯選手以中立身分參賽，分別是林諾夫（Philipp Lynov）及澤寧（Andrey Zenin）。

本屆冠軍將獲頒6萬歐元（約7萬500美元）獎金。不過，無論奪冠或打入決賽，都被視為年輕鋼琴家職涯的大躍進。

主辦單位官網指出，「賽事結束後將展開為期數月的演奏巡迴」，足跡遍及歐洲、亞洲與美洲的知名音樂廳。

上屆賽事因新冠疫情延後至2021年舉行，加拿大鋼琴家劉曉禹（Bruce Xiaoyu Liu）榮獲最高榮譽。

鋼琴 音樂會 俄羅斯

延伸閱讀

反擊美備戰保和平 克宮示威：俄也在強化強化武裝部隊

情報次長穿軍服出席華沙安全論壇 台灣安全地位提升

談歐洲與俄羅斯關係 德總理：未開戰但也並非和平

全球最大俄羅斯輕油進口國？環團呼籲台灣停止進口 不當戰爭幫兇

相關新聞

無視反日氛圍 ！大阪東京高居陸客十一旅遊熱門頭兩名

儘管抗日題材電影接連上映，但中國民眾「十一」長假赴日本旅遊熱潮並未受到衝擊。綜合日媒報導及中國旅遊平台數據，大阪、東京是...

全球9成人口暴露超標PM2.5 研究揭「多吃1物」助抵消空汙對肺損害

福斯新聞網報導，空氣污染對健康的危害早有定論，但最新研究指出，飲食或許能成為部分保護因子。英國萊斯特大學研究團隊發現，水...

李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權

南韓總統李在明今天首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」

為什麼女性比男性長壽？全球千餘物種研究指向「染色體備援」

傳統解釋認為，女性比男性更長壽，是因為男性抽更多菸、喝更多酒，且更傾向於從事危險行為。然而，無論在哪個國家或時代，這種壽...

黃金救援72小時倒數 印尼校舍倒塌4死仍有90人受困

印尼爪哇島東部一所學校校舍9月29日突然倒塌，搜救人員1日從瓦礫堆中救出1名生還者，但仍有至少90人受困。當局目前證實事...

小行星帶持續瓦解 太空碎石進入太陽系

宇宙中，小行星帶正在自我消耗！烏拉圭天文團隊研究指出，小行星帶正以每年0.0088%的速率瓦解中，而從太陽系演化的時間尺度來看，它會是一個持續流失物質的動態系統。如今，殘留的小行星帶質量僅佔月球質量的3%左右，並分散在數百萬公里的範圍內。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。