WHO示警抗藥性細菌日益嚴峻威脅 籲加大投資新療法

世界衛生組織（WHO）今天警告，現有針對抗藥性細菌的新型檢測工具與療法嚴重不足，難以因應這項日益嚴峻的全球威脅。

法新社報導，世衛指出，抗生素抗藥性（AMR），特別是有害細菌對抗生素的抗藥性問題，已成為全球主要公共衛生風險之一，估計每年造成超過一百萬人死亡。聯合國衛生機構強調，無論在人體、動物或植物的抗生素、抗病毒藥與抗黴菌藥不當或過度使用，都是抗藥性問題惡化的主因，且中低收入國家承受的負擔尤為沉重。

WHO在兩份有關細菌感染新檢測及療法的報告中警示，現階段的研發進展遠遠不夠。世衛助理秘書長中谷祐貴子表示：「抗生素抗藥性正在惡化，但新療法與診斷工具的研發速度，難以應對抗藥性細菌感染的蔓延。」

她進一步指出：「若未對研發投入更多資源，並積極確保新舊產品能普及到最需要的人群，抗藥性感染將無法遏止，持續擴散。」

根據WHO定義，當細菌、病毒或寄生蟲等微生物再也無法被原本有效的抗生素藥物治療，即為抗藥性。

世衛自2017年起追蹤抗菌新藥的研發進度。至今，已有17種針對優先細菌病原的抗菌藥獲准上市。然而，世衛指出，2023年底臨床階段（人體試驗中）的抗菌新藥共97種，如今已降至90種。

世衛形容目前的研發管道同時面臨「數量稀缺與創新不足」的雙重危機。在這90種研發中藥物裡，僅15項具創新性。至於尚未進入人體試驗的前期項目，目前全球約有232件進行中，但其中９成所屬公司員工人數不足50人，規模有限。

世衛特別指出，兒童專用劑型及門診患者可用的口服治療選項嚴重短缺。呼籲研發業者公開抗菌活性資料，「促進產業合作，吸引新投資，加速創新發展」。

同時，世衛也強調，應增加對資源有限地區可用工具的資金挹注，並倡導發展更多適用於中小企業的新型資助模式，因為這些企業正是帶動抗菌藥與診斷工具研發的主要動力。