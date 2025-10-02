無視反日氛圍 ！大阪東京高居陸客十一旅遊熱門頭兩名

儘管抗日題材電影接連上映，但中國民眾「十一」長假赴日本旅遊熱潮並未受到衝擊。綜合日媒報導及中國旅遊平台數據，大阪、東京是中國民眾「十一」長假最熱門的出國旅遊去處。其中，大阪 世博會及東京等地的寺廟，都已湧現眾多中國遊客。

今年正值中國對日抗戰勝利及二戰結束80週年，中國官方除藉此名義於9月3日在北京舉行閱兵，被認為激起中國民眾的「大國自信」心理外，閱兵前後一連串諸如「東極島」、「南京照相館」、「731」等涉及抗日題材的電影接連上映，且多半取得票房佳績，在中國民間更激起不小的民族主義情緒。

然而，綜合日本放送協會（NHK）1日報導及中國旅遊平台攜程9月30日的統計顯示，「十一」長假期間，中國民眾出國（含出境）旅遊的熱門目的地，排名第1的卻是大阪，東京位居第2，日本兩大城市就包辦了頭兩名；至於第3是韓國首爾，香港排名第4，新加坡位居第5，曼谷排名第6。

報導指出，10月1日中國「十一」長假第1天，大阪和東京一些景點便湧現大批中國遊客。其中，大阪世博會現場就有許多中國年輕遊客，以及帶著孩子的中國家庭遊客穿梭的身影。由於此前中國社交媒體上，已有許多大阪世博會的訂票資訊、推薦展館及攻略，這些中國遊客們一邊參觀，一邊用手機瀏覽這些資訊。

一名來自杭州、現年30多歲的中國男性遊客表示，他2010年去參觀過上海世博會，所以這次決定去大阪世博會，「光是看看各個展館的外觀，就很有趣」。

另一名9月30日從上海抵達大阪、翌日就去參觀世博會的20多歲中國女性遊客則表示，她是去參觀中國館的，「人太多了，很難預約」，好不容易到兩天前才預約到。

至於東京，今年「十一」長假前往旅遊的中國遊客，玩法和以前的跟團購物模式截然不同。其中，不少人前往東京被認為是日本「招財貓」發源地的豪德寺參觀，理由是豪德寺內眾多的招財貓，最近在小紅書等中國社交媒體上快速走紅。

來自上海、現年30歲的中國女性遊客梅海文，便帶著她60多歲的母親一同前往豪德寺。她拍下招財貓的照片後就發到自己的社交媒體帳號上，還買了一個招財貓模型當紀念。隨後，她依照網路上的東京旅遊指南，在附近找想去的咖啡廳，但因沒有營業，最後找了家蕎麥麵店用餐。

梅海文表示，她計畫在日本停留約兩週，除了東京，她還計畫去參拜，同樣在中國社交媒體上走紅的栃木縣日光東照宮。因為網路上到處都有去日本寺廟的路線，且坐火車去很方便。

報導指出，除攜程外，中國其他旅遊平台也將日本列為熱門旅遊目的地。綜合上述情況，顯示中國官方紀念抗日戰爭勝利80週年所進行的宣傳活動，對中國民眾赴日旅遊的影響可能有限。

根據報導，廣東一家大型旅行社的負責人表示，今年的確「比較特殊」，對6至8月的赴日旅遊確有一定影響，影響到了公司的暑假檔期業績。相形之下，「十一」期間赴日遊客數量大幅增加，公司預測將比去年同期大增約20%。