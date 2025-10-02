大陸黃金周赴泰國遊客減少 學者籲開拓多元市場

中國「十一黃金週」假期展開，泰國預計將迎來約20萬名中國遊客，較去年同期減少24%。學者表示，泰國過去過度依賴中國遊客，近年雖已改善，但仍呼籲業者應提供更具價值的產品和體驗以吸引各國旅客。

泰國國家觀光局預測，自9月26日至10月8日將迎來約20萬名中國遊客，較去年同期減少24%。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，雖然中國出境旅遊人數有所成長，但泰國旅遊業收入預計將下降17%。

民族報（The Nation）則指出，今年赴越南旅遊的中國遊客人次超越泰國，此趨勢可能導致泰國損失超過35億美元。報導指出，現在中國遊客尋求更道地、人流更少及更新鮮的體驗，與旅遊業發展成熟的泰國相比，越南能為他們帶來這樣的體驗。

泰國前觀光暨體育部長威拉薩（WeerasakKowsurat）接受中央社專訪，他指出，無論中國或是其他國際遊客，都已不像過去，只想瘋狂購物或到景點拍照，現在他們更重視的是一種沉浸式的文化體驗，因此泰國業者必須思考如何為國際旅客提供不同於其他國家的體驗。

泰國長期接待大量的中國遊客，威拉薩認為，大量接待來自同一國家的遊客並沒有錯，每個國家也都曾經歷過這種情況，但他呼籲「盡量不要依賴（單一國家）」。

威拉薩說：「比起只關注遊客來源國，更重要的是，去了解國際遊客想要什麼。」他希望外界關注發展觀光成果時，別只看遊客人次成長與否，而是要看旅遊業的品質和水準有無逐年提高。

泰國瓦萊拉克大學（Walailak University）飯店與旅遊系講師善通（Sunthorn Boonkaew）則指出，泰國過去過度依賴中國遊客，但這幾年情況似乎有所改善，並補充說，「旅遊市場依賴單一國家的主要風險是經濟脆弱性以及難以多元發展，吸引或滲透潛在的新市場」。

善通向中央社表示，泰國此時應抓住時機，吸引歐洲、北美、大洋洲國家和日本及鄰國如馬來西亞、印度、越南和新加坡等國的遊客，「應該提供更有價值的旅遊產品和活動體驗，以增加遊客每天的支出和停留時間」。

他說，泰國也應更重視國內旅遊市場，因「這是更有效率、更永續的解決方法」。