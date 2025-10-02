大陸黃金周赴泰國遊客減少 學者籲開拓多元市場

快訊

中央社／ 曼谷2日專電

中國「十一黃金週」假期展開，泰國預計將迎來約20萬名中國遊客，較去年同期減少24%。學者表示，泰國過去過度依賴中國遊客，近年雖已改善，但仍呼籲業者應提供更具價值的產品和體驗以吸引各國旅客。

泰國國家觀光局預測，自9月26日至10月8日將迎來約20萬名中國遊客，較去年同期減少24%。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，雖然中國出境旅遊人數有所成長，但泰國旅遊業收入預計將下降17%。

民族報（The Nation）則指出，今年赴越南旅遊的中國遊客人次超越泰國，此趨勢可能導致泰國損失超過35億美元。報導指出，現在中國遊客尋求更道地、人流更少及更新鮮的體驗，與旅遊業發展成熟的泰國相比，越南能為他們帶來這樣的體驗。

泰國前觀光暨體育部長威拉薩（WeerasakKowsurat）接受中央社專訪，他指出，無論中國或是其他國際遊客，都已不像過去，只想瘋狂購物或到景點拍照，現在他們更重視的是一種沉浸式的文化體驗，因此泰國業者必須思考如何為國際旅客提供不同於其他國家的體驗。

泰國長期接待大量的中國遊客，威拉薩認為，大量接待來自同一國家的遊客並沒有錯，每個國家也都曾經歷過這種情況，但他呼籲「盡量不要依賴（單一國家）」。

威拉薩說：「比起只關注遊客來源國，更重要的是，去了解國際遊客想要什麼。」他希望外界關注發展觀光成果時，別只看遊客人次成長與否，而是要看旅遊業的品質和水準有無逐年提高。

泰國瓦萊拉克大學（Walailak University）飯店與旅遊系講師善通（Sunthorn Boonkaew）則指出，泰國過去過度依賴中國遊客，但這幾年情況似乎有所改善，並補充說，「旅遊市場依賴單一國家的主要風險是經濟脆弱性以及難以多元發展，吸引或滲透潛在的新市場」。

善通向中央社表示，泰國此時應抓住時機，吸引歐洲、北美、大洋洲國家和日本及鄰國如馬來西亞、印度、越南和新加坡等國的遊客，「應該提供更有價值的旅遊產品和活動體驗，以增加遊客每天的支出和停留時間」。

他說，泰國也應更重視國內旅遊市場，因「這是更有效率、更永續的解決方法」。

泰國 越南 黃金周

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

2025年10月4日新任自民黨總裁就即將出爐，五位候選人正馬不停蹄的四處宣講，就是希望在最後的時刻，能獲得相當的支持，除了更上層樓之外，也能展現自身的政治實力，成為自身的政治資產。

全球9成人口暴露超標PM2.5 研究揭「多吃1物」助抵消空汙對肺損害

福斯新聞網報導，空氣污染對健康的危害早有定論，但最新研究指出，飲食或許能成為部分保護因子。英國萊斯特大學研究團隊發現，水...

李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權

南韓總統李在明今天首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」

為什麼女性比男性長壽？全球千餘物種研究指向「染色體備援」

傳統解釋認為，女性比男性更長壽，是因為男性抽更多菸、喝更多酒，且更傾向於從事危險行為。然而，無論在哪個國家或時代，這種壽...

黃金救援72小時倒數 印尼校舍倒塌4死仍有90人受困

印尼爪哇島東部一所學校校舍9月29日突然倒塌，搜救人員1日從瓦礫堆中救出1名生還者，但仍有至少90人受困。當局目前證實事...

小行星帶持續瓦解 太空碎石進入太陽系

宇宙中，小行星帶正在自我消耗！烏拉圭天文團隊研究指出，小行星帶正以每年0.0088%的速率瓦解中，而從太陽系演化的時間尺度來看，它會是一個持續流失物質的動態系統。如今，殘留的小行星帶質量僅佔月球質量的3%左右，並分散在數百萬公里的範圍內。

