全球9成人口暴露超標PM2.5 研究揭「多吃1物」助抵消空汙對肺損害

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國萊斯特大學研究團隊發現，水果攝取量較高的人，肺功能受空污影響的程度較低，特別是女性若每日攝取4份以上水果，在空污影響下，肺功能受損幅度明顯較小。新華社
英國萊斯特大學研究團隊發現，水果攝取量較高的人，肺功能受空污影響的程度較低，特別是女性若每日攝取4份以上水果，在空污影響下，肺功能受損幅度明顯較小。新華社

福斯新聞網報導，空氣污染對健康的危害早有定論，但最新研究指出，飲食或許能成為部分保護因子。英國萊斯特大學研究團隊發現，水果攝取量較高的人，肺功能受空污影響的程度較低，特別是女性若每日攝取4份以上水果，在空污影響下，肺功能受損幅度明顯較小。

萊斯特大學團隊9月在荷蘭的歐洲呼吸學會（European Respiratory Society）發表研究成果，作者之一的蓋絲里（Pimpika Kaewsri）指出，全球超過90%人口暴露在高於世界衛生組織（WHO）建議標準的空污濃度下。她表示：「大量研究顯示，高濃度空污與肺功能下降有關，而健康飲食，特別是包含水果與蔬菜的飲食模式，則與更佳的肺功能相關。」

研究團隊分析英國生物樣本庫（UK Biobank）約20萬名參與者的數據，檢視攝取水果、蔬菜與全穀物等的飲食模式與肺功能的關聯，並同時考量車輛廢氣、工業排放等細懸浮微粒（PM2.5）的暴露程度，還有年齡、身高、社經地位等變數。

研究觀察到，當空氣中PM2.5濃度每立方公尺增加5微克時，水果攝取量低的群體中，一秒用力呼氣量（FEV1）下降78.1毫升；相比之下，水果攝取量高的女性，FEVI僅下降57.5毫升。

蓋絲里強調，女性攝取水果的保護效果特別明顯，可能與女性平均攝取水果量較高有關；相較之下，男性普遍水果攝取不足，因此未觀察到相同顯著效果。

蓋絲里解釋，這項保護作用可能與水果中天然存在的抗氧化及抗發炎成分有關。她說：「這些成分有助於減輕PM2.5引發的氧化反應與發炎，可抵消部分污染對肺功能的傷害。」她也指出，研究證實，無論是否暴露於空污，健康飲食與男、女性肺功能改善有關。

義大利杜林大學教授、歐洲呼吸學會職業與環境健康專家小組主席德瑪泰伊絲（Sara De Matteis）在會中評論，這項研究「再次確認健康飲食對呼吸系統的潛在益處，特別是含有豐富新鮮水果的飲食」。但她也提醒，健康飲食在不同族群間的取得便利程度不平均，即使研究已調整社經地位等因素，「仍無法完全排除潛在干擾變項的影響」。

健康飲食 水果 空污 PM2.5

