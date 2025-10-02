珍古德辭世 新加坡國家發展部長：精神遺產留給世界

快訊

中央社／ 新加坡2日專電

知名保育專家珍古德離世，新加坡國家發展部長徐芳達今天表示，珍古德啟發了許多新加坡人理解和關心本地生物多樣性，她的精神遺產為世界留下深刻印記。

英國靈長類動物學家、知名保育專家珍古德（JaneGoodall）辭世，享壽91歲。她曾於去年12月訪問新加坡。

新加坡國家發展部長徐芳達今天在臉書發文悼念珍古德，形容她是「開創性的科學家、保育工作者與環保倡導者」，並表示她的精神遺產在世界，包括新加坡，留下了不可抹滅的印記。

徐芳達指出，在珍古德教育與保育協會新加坡區（Jane Goodall Institute Singapore, JGIS）的推動下，珍古德啟發許多新加坡人理解和關心本地的生物多樣性。國家公園局也曾與JGIS緊密合作，在教育與保育工作上攜手，包括設立萊佛士長尾葉猴工作小組，守護這類極度瀕危靈長類動物的長期生存。

他說，珍古德的熱情不限於靈長類動物。去年她到訪新加坡時，親自到聖約翰島參與10萬株珊瑚復育倡議（100k Corals Initiative）的啟動，與國家發展部和公園局團隊一起推動從陸地到海洋的生態保育。

徐芳達引用珍古德名言「每一個人都能帶來改變」，祈願她畢生守護地球的精神繼續啟發世人。

新加坡聯合早報報導，珍古德去年12月訪問新加坡，行程包括與學生對話，也和媒體、義工和自然保育人士交流，吸引在地民眾與媒體關注。當時她呼籲，人人都可為環保盡力，包括在光線足夠的房間關燈、刷牙時關上水龍頭、撿起垃圾、種樹以及為植物澆水等。

