李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權
南韓總統李在明今天首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」。
法新社報導，今年初，官方調查確認政府為協助收養過程中的舞弊行為負責，其中包括偽造文件與調換身分等。
如今是亞洲第4大經濟體和全球文化強國的南韓，過去數十年曾是世界最大兒童出口國之一，在1955年至1999年間，共有逾14萬名兒童被送往海外收養。
國際收養始於1950年至1953年韓戰結束後，目的是將由當地婦女和美國士兵所生的混血兒，從這個推崇民族同質性的社會中清除。
李在明在聲明中表示：「近期法院判決及真相與和解委員會的調查顯示，部分海外收養過程中確實發生不公正的人權侵犯。」
「在那段時期，國家未能充分履行其責任。我代表大韓民國，向曾經受苦的海外被收養者、其收養家庭及原生家庭，致上誠摯的歉意與慰問。」
1970和1980年代，隨著南韓擺脫戰後貧困並迅速發展經濟，海外收養發展成一門龐大產業，為國際收養機構帶來數百萬美元收益。
李在明表示，儘管南韓已成為經濟強國，但在2020年代，每年平均仍有超過100名兒童被送往海外收養。
近來海外收養的主要來源是未婚女性生育的嬰兒，她們在保守社會中依舊遭受排斥。
真相委員會在今年3月發布的重大聲明中認定，在南韓兒童的國際收養過程中發生侵犯人權行為，包括「孤兒登記造假、身分竄改，以及對領養父母審核不周」。
該委員會還發現，「眾多案件中並未遵循」南韓親生父母的「合法同意程序」，並呼籲政府發表正式道歉。
