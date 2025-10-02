快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

南韓總統李在明今天首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」。

法新社報導，今年初，官方調查確認政府為協助收養過程中的舞弊行為負責，其中包括偽造文件與調換身分等。

如今是亞洲第4大經濟體和全球文化強國的南韓，過去數十年曾是世界最大兒童出口國之一，在1955年至1999年間，共有逾14萬名兒童被送往海外收養。

國際收養始於1950年至1953年韓戰結束後，目的是將由當地婦女和美國士兵所生的混血兒，從這個推崇民族同質性的社會中清除。

李在明在聲明中表示：「近期法院判決及真相與和解委員會的調查顯示，部分海外收養過程中確實發生不公正的人權侵犯。」

「在那段時期，國家未能充分履行其責任。我代表大韓民國，向曾經受苦的海外被收養者、其收養家庭及原生家庭，致上誠摯的歉意與慰問。」

1970和1980年代，隨著南韓擺脫戰後貧困並迅速發展經濟，海外收養發展成一門龐大產業，為國際收養機構帶來數百萬美元收益。

李在明表示，儘管南韓已成為經濟強國，但在2020年代，每年平均仍有超過100名兒童被送往海外收養。

近來海外收養的主要來源是未婚女性生育的嬰兒，她們在保守社會中依舊遭受排斥。

真相委員會在今年3月發布的重大聲明中認定，在南韓兒童的國際收養過程中發生侵犯人權行為，包括「孤兒登記造假、身分竄改，以及對領養父母審核不周」。

該委員會還發現，「眾多案件中並未遵循」南韓親生父母的「合法同意程序」，並呼籲政府發表正式道歉。

收養 人權 李在明 南韓

延伸閱讀

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人

恐引發金融危機？川普再稱「3500億美元需預付」韓對美投資喬不攏

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

相關新聞

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

2025年10月4日新任自民黨總裁就即將出爐，五位候選人正馬不停蹄的四處宣講，就是希望在最後的時刻，能獲得相當的支持，除了更上層樓之外，也能展現自身的政治實力，成為自身的政治資產。

全球9成人口暴露超標PM2.5 研究揭「多吃1物」助抵消空汙對肺損害

福斯新聞網報導，空氣污染對健康的危害早有定論，但最新研究指出，飲食或許能成為部分保護因子。英國萊斯特大學研究團隊發現，水...

李在明首公開道歉！曾是最大兒童出口國之一 承認跨國送養侵犯人權

南韓總統李在明今天首度就政府批准將十多萬名兒童送往海外收養的弊端致歉，表示此舉構成「不公正的人權侵犯」

為什麼女性比男性長壽？全球千餘物種研究指向「染色體備援」

傳統解釋認為，女性比男性更長壽，是因為男性抽更多菸、喝更多酒，且更傾向於從事危險行為。然而，無論在哪個國家或時代，這種壽...

黃金救援72小時倒數 印尼校舍倒塌4死仍有90人受困

印尼爪哇島東部一所學校校舍9月29日突然倒塌，搜救人員1日從瓦礫堆中救出1名生還者，但仍有至少90人受困。當局目前證實事...

小行星帶持續瓦解 太空碎石進入太陽系

宇宙中，小行星帶正在自我消耗！烏拉圭天文團隊研究指出，小行星帶正以每年0.0088%的速率瓦解中，而從太陽系演化的時間尺度來看，它會是一個持續流失物質的動態系統。如今，殘留的小行星帶質量僅佔月球質量的3%左右，並分散在數百萬公里的範圍內。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。