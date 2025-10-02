為什麼女性比男性長壽？全球千餘物種研究指向「染色體備援」

傳統解釋認為，女性比男性更長壽，是因為男性抽更多菸、喝更多酒，且更傾向於從事危險行為。然而，無論在哪個國家或時代，這種壽命差距普遍存在，顯示背後可能有更深層原因。愈來愈多證據指出，女性的相對長壽部分可能源於她們擁有雙X染色體，這種備援機制能保護她們免受有害突變影響。

華盛頓郵報報導，《科學前緣》（Science Advances）期刊1日刊登一項研究，針對一千多種哺乳類與鳥類的性別壽命差異進行至今最全面的分析，進一步支持這項理論。

德國馬克思．普朗克進化人類學研究所演化人口學家史塔克（Johanna Staerk）表示：「從人類的角度來看，女性在世界上幾乎每個國家都更長壽，這一現象極為顯著」。因此，研究團隊希望從更廣泛的分類學角度進一步探討。

依據「異配性別假說」（heterogametic sex hypothesis），若女性其中一條X染色體上的某個基因出現問題，另一條可作為備份。但男性只有一條X染色體，則沒有這樣的後援，類似的問題也可能發生在男性單一的Y染色體上。

另一位專家科切羅（Fernando Colchero）解釋，男性「如果存在任何有害突變，或任何會縮短壽命的突變，就沒有備份」。

研究團隊蒐集動物園內528種哺乳類與648種鳥類的壽命數據，發現大多數哺乳動物與人類類似，近四分之三的物種中，雌性的壽命長於雄性。但在鳥類中，約68%的物種卻是雄性壽命更長，與其染色體組成吻合；雌鳥擁有一對不同的性染色體，而雄鳥則擁有一對相同的性染色體。

西班牙瓦倫西亞大學副教授卡拉索（Pau Carazo）雖未參與，但指出該研究是近年來多項為「異配性別假說」提供證據的研究之一；由於涵蓋超過一千個物種，因此最為全面。他讚揚道：「這是對該領域非常可貴的貢獻。」

不過，科切羅與斯塔克警告，染色體並不能解釋全部現象，科學界尚不清楚X與Y染色體上哪些基因與壽命最相關。科切羅說：「研究生理機制要複雜得多，這些機制可能在不同物種之間有所差異。」

此外，動物的身體與行為也很重要。研究顯示，無論是靠長出更大的體型，還是因為其物種不是一夫一妻制而採取更大膽的行為，雄性動物必須更努力競爭以獲得配偶，往往比同種雌性壽命更短。科切羅指出，麋鹿的巨大鹿角或大猩猩的強壯肌肉等雄性特徵雖有助繁殖，但很多時候會以犧牲自身壽命為代價。

還有一些動物似乎完全打破所有規律。例如，狐猴雖性行為隨意，但雌雄壽命差距不大。而在鷹、鷲和禿鷲等猛禽中，雌鳥體型更大，卻往往更長壽。科切羅說：「在猛禽中，一切似乎顛倒過來，這方面還有很多值得深入研究的地方。」