小行星帶持續瓦解 太空碎石進入太陽系

宇宙中，小行星帶正在自我消耗！烏拉圭天文團隊研究指出，小行星帶正以每年0.0088%的速率瓦解中，而從太陽系演化的時間尺度來看，它會是一個持續流失物質的動態系統。如今，殘留的小行星帶質量僅佔月球質量的3%左右，並分散在數百萬公里的範圍內。

小行星帶流失中

《ScienceAlert》報導，烏拉圭共和國大學天文學家費爾南德斯及其團隊研究發現，宇宙中小行星帶正以每年0.0088%的速率自我消耗，而從太陽系演化的時間尺度來看，它會是一個持續流失物質的動態系統。

事實上，火星和木星之間的小行星帶本應聚合成一顆行星，然而，木星的引力卻破壞小行星帶的碰撞聚合，使其長期被視為太陽系的碎石場。如今，殘留的小行星帶質量僅佔月球質量的3%左右，並分散在數百萬公里的範圍內。

研究表明，如果將目前的質量損失率向後推算，那麼大約35億年前，小行星帶的質量可能會比現在增加約50%，質量損失率大約是現在的兩倍。

大型天體撞擊源

《今日宇宙》報導，小行星帶的質量損失對地球演化有直接的影響，而逃離小行星帶的大型天體不會直接消失在太空中，有些最終會進入太陽系內部成為潛在的撞擊源。

研究指出，大約20%的天體會以小行星、流星體的形式進入太陽系內部，甚至會穿過地球軌道，也會以流星的形式進入大氣層中；剩下的80%則透過相互碰撞而磨成隕石塵埃，形成夜空中黃道塵埃的微弱光芒。

