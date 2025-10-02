地中海章魚大軍入侵英國 漁民爽撈「意外財」背後代價是？

英國南部今夏遭章魚大軍入侵，卻讓漁民發了意外之財？當地漁民說，章魚售價高於一般白肉魚，讓自己的拖網船一周多賺1萬英鎊（約台幣41萬元）。科學家指出，氣候變遷導致海水升溫，使英國更適合章魚繁殖。捕蟹與龍蝦的漁民則憂心，章魚吞食甲殼類，籠內多是被吸乾的空殼，恐重創生態與生計。

紐約時報報導，今年夏天，英格蘭南部沿岸爆發「章魚入侵」，在英格蘭最大魚市所在的布里克瑟姆（Brixham）引發話題。當地漁民迪烏赫斯特（Arthur Dewhirst）某日出海原本以為捕到鰈魚、比目魚與多佛龍利魚等常見魚種，卻意外拉起數百隻章魚。他笑言腦中立刻閃過「一堆錢」。

地中海章魚在當地以每公斤約7英鎊（約台幣287元）的價格出售，價格明顯優於一般白肉魚。迪烏赫斯特說，有時他一周可多賺1萬英鎊。布里克瑟姆魚市今年1月至8月就賣出1.2萬公噸章魚，單日紀錄達48公噸，行情看漲，連餐廳與咖啡館都順勢推出章魚料理與主題裝飾。

科學家指出，這股異常現象與氣候變遷有關。布里斯托大學教授辛普森（Steve Simpson）說，英國位於章魚分布的北界，但海水升溫後，環境愈來愈適合牠們繁殖。上一次類似情況出現在1950年代，僅維持一兩年便消失，因此未來走向難以預測。

對拖網漁民來說，章魚入侵是一場「意外之財」；但捕蟹、捕龍蝦的漁民卻感受到威脅。起初，他們同樣能捕到價值不菲的章魚，但很快就發現龍蝦籠與蟹籠中只剩空殼與被吸乾肉的殘骸。

漁民多諾姆（Jon Dornom）曾單次捕獲近3公噸章魚，收入達2萬英鎊，但隨後龍蝦與螃蟹幾乎絕跡，他直言：「如果船沒捕到東西，就沒有工資。我現在真的很害怕。」