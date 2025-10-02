快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

聽新聞
0:00 / 0:00

地中海章魚大軍入侵英國 漁民爽撈「意外財」背後代價是？

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
地中海章魚在英國當地以每公斤約7英鎊（約台幣287元）的價格出售，價格明顯優於一般白肉魚。漁民迪烏赫斯特（圖左）說，有時他一周可多賺1萬英鎊（約台幣41萬元）。紐約時報
地中海章魚在英國當地以每公斤約7英鎊（約台幣287元）的價格出售，價格明顯優於一般白肉魚。漁民迪烏赫斯特（圖左）說，有時他一周可多賺1萬英鎊（約台幣41萬元）。紐約時報

英國南部今夏遭章魚大軍入侵，卻讓漁民發了意外之財？當地漁民說，章魚售價高於一般白肉魚，讓自己的拖網船一周多賺1萬英鎊（約台幣41萬元）。科學家指出，氣候變遷導致海水升溫，使英國更適合章魚繁殖。捕蟹與龍蝦的漁民則憂心，章魚吞食甲殼類，籠內多是被吸乾的空殼，恐重創生態與生計。

紐約時報報導，今年夏天，英格蘭南部沿岸爆發「章魚入侵」，在英格蘭最大魚市所在的布里克瑟姆（Brixham）引發話題。當地漁民迪烏赫斯特（Arthur Dewhirst）某日出海原本以為捕到鰈魚、比目魚與多佛龍利魚等常見魚種，卻意外拉起數百隻章魚。他笑言腦中立刻閃過「一堆錢」。

地中海章魚在當地以每公斤約7英鎊（約台幣287元）的價格出售，價格明顯優於一般白肉魚。迪烏赫斯特說，有時他一周可多賺1萬英鎊。布里克瑟姆魚市今年1月至8月就賣出1.2萬公噸章魚，單日紀錄達48公噸，行情看漲，連餐廳與咖啡館都順勢推出章魚料理與主題裝飾。

科學家指出，這股異常現象與氣候變遷有關。布里斯托大學教授辛普森（Steve Simpson）說，英國位於章魚分布的北界，但海水升溫後，環境愈來愈適合牠們繁殖。上一次類似情況出現在1950年代，僅維持一兩年便消失，因此未來走向難以預測。

對拖網漁民來說，章魚入侵是一場「意外之財」；但捕蟹、捕龍蝦的漁民卻感受到威脅。起初，他們同樣能捕到價值不菲的章魚，但很快就發現龍蝦籠與蟹籠中只剩空殼與被吸乾肉的殘骸。

漁民多諾姆（Jon Dornom）曾單次捕獲近3公噸章魚，收入達2萬英鎊，但隨後龍蝦與螃蟹幾乎絕跡，他直言：「如果船沒捕到東西，就沒有工資。我現在真的很害怕。」

專家警告，地中海章魚聰明卻兇猛，牠們把捕蟹籠當作「餐廳」，沿途吞食貝類與甲殼類，可能破壞當地生態。雖然章魚價格高、肉質媲美龍蝦，短期內帶來財富，但長遠影響難料，布里克瑟姆現在被稱為「英格蘭的章魚之都」，能否延續榮景仍是未知數。

今年8月，英國布里克瑟姆的拖網漁船正在卸貨。漁民回報今年章魚捕獲量出現異常激增。紐約時報
今年8月，英國布里克瑟姆的拖網漁船正在卸貨。漁民回報今年章魚捕獲量出現異常激增。紐約時報

章魚 漁民 科學家

延伸閱讀

6連霸！噶瑪蘭威士忌6度蟬聯英國 ISC「世界產區年度酒廠冠軍」

只是睡醒打哈欠 英國女子竟頸椎骨折差點癱瘓

英擬提高永久居留門檻 要移民證明自己對英國的價值

遭網攻營運癱瘓！JLR尋求20億英鎊緊急融資 英國政府擔保貸款救急

相關新聞

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

2025年10月4日新任自民黨總裁就即將出爐，五位候選人正馬不停蹄的四處宣講，就是希望在最後的時刻，能獲得相當的支持，除了更上層樓之外，也能展現自身的政治實力，成為自身的政治資產。

地中海章魚大軍入侵英國 漁民爽撈「意外財」背後代價是？

英國南部今夏遭章魚大軍入侵，卻讓漁民發了意外之財？當地漁民說，章魚售價高於一般白肉魚，讓自己的拖網船一周多賺1萬英鎊（約...

中秋節前夕南韓全國機場無限期罷工 281萬連假旅客恐受衝擊

南韓仁川國際機場和金浦機場在內的全國15座機場，自10月1日凌晨起全面展開罷工。根據韓國全國機場勞工工會說法，此次共有約...

網路通訊斷線48小時終於恢復 阿富汗民眾上街慶祝

今天傍晚，阿富汗首都喀布爾幾乎空無一人的街道突然湧現大量人潮，因為斷線48小時的手機訊號終於恢復了

希臘大罷工抗議工時擬延長 交通與公共服務部分停擺

希臘的交通及公共服務今天出現停擺狀況，因為數以千計勞工今天發動為期一日的總罷工，並遊行至位於首都雅典的國會大樓，抗議勞動...

常找嘸存摺、印章…前銀行員曝這類人2共同點 嘆總是反覆發生狀況

存摺和印章向來被視為財務管理中最重要的物品之一，不僅關係到日常生活，也與個人財產安全息息相關。然而，許多人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。