中秋節前夕南韓全國機場無限期罷工 281萬連假旅客恐受衝擊

南韓仁川國際機場和金浦機場在內的全國15座機場，自10月1日凌晨起全面展開罷工。根據韓國全國機場勞工工會說法，此次共有約1.5萬名勞工參與，涉及航站維護、消防、電力設備等機場運作核心崗位。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，罷工自1日上午6時啟動，恰逢5日至8日中秋連休在即，再加上3日的開天節與9日的韓文日等假期，最長可以連休10天至12日，影響預料將進一步擴大。工會表示，行動將持續至訴求獲得回應，沒有設下期限。工會並強調僅與子公司談判有限，要求合約主體韓國機場公社直接出面協商。

除民主勞動總工會所屬勞工外，韓國勞動組合總工會（韓總）所屬部分勞工也預告將加入罷工，要求改善待遇，例如，韓總下屬的「一心仁川機場勞動組合手推車支部」計畫在中秋連假期間發動警告性罷工；安檢人員工會亦宣布將聲援行動，拒絕在連假期間加班或追加人力。由於安檢作業攸關旅客安全，若相關崗位出現人力短缺，恐對機場營運造成實質衝擊。

仁川機場公社等營運單位預估，罷工影響有限。依照法規，機場即使人力不足，仍須維持必要人手。例如，與飛航直接相關的登機橋操作必須保持78%人力，安檢人員也未加入罷工。仁川機場公社已啟動應變體系，加強監控並投入替代人員，並研議增設安檢設備、調整出境大廳營運時間等措施。

不過，仁川機場預估十天連休期間日均旅客吞吐量將達22萬3,000人，超越今年夏季的旺季高峰。連假期間，全國各機場總計預期湧入約281萬旅客。仁川機場相關人士表示：「此次連休時間較長，還需應對1個月後的APEC峰會，敦促有關人員克制罷工。」