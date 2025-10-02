快訊

北捷婦逼讓位被踹飛！吳鳳讚「台人較溫柔易被欺負」曝外國人反應：絕對反擊

日本自民黨選戰倒數！三強鼎立將有黑馬？

Instagram傳災情！貼文文字全消失 解決方案曝光趕快試

中秋節前夕南韓全國機場無限期罷工 281萬連假旅客恐受衝擊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓仁川國際機場二號航廈入境大廳，攝於9月12日。法新社
南韓仁川國際機場二號航廈入境大廳，攝於9月12日。法新社

南韓仁川國際機場和金浦機場在內的全國15座機場，自10月1日凌晨起全面展開罷工。根據韓國全國機場勞工工會說法，此次共有約1.5萬名勞工參與，涉及航站維護、消防、電力設備等機場運作核心崗位。

南韓中央日報與朝鮮日報報導，罷工自1日上午6時啟動，恰逢5日至8日中秋連休在即，再加上3日的開天節與9日的韓文日等假期，最長可以連休10天至12日，影響預料將進一步擴大。工會表示，行動將持續至訴求獲得回應，沒有設下期限。工會並強調僅與子公司談判有限，要求合約主體韓國機場公社直接出面協商。

除民主勞動總工會所屬勞工外，韓國勞動組合總工會（韓總）所屬部分勞工也預告將加入罷工，要求改善待遇，例如，韓總下屬的「一心仁川機場勞動組合手推車支部」計畫在中秋連假期間發動警告性罷工；安檢人員工會亦宣布將聲援行動，拒絕在連假期間加班或追加人力。由於安檢作業攸關旅客安全，若相關崗位出現人力短缺，恐對機場營運造成實質衝擊。

仁川機場公社等營運單位預估，罷工影響有限。依照法規，機場即使人力不足，仍須維持必要人手。例如，與飛航直接相關的登機橋操作必須保持78%人力，安檢人員也未加入罷工。仁川機場公社已啟動應變體系，加強監控並投入替代人員，並研議增設安檢設備、調整出境大廳營運時間等措施。

不過，仁川機場預估十天連休期間日均旅客吞吐量將達22萬3,000人，超越今年夏季的旺季高峰。連假期間，全國各機場總計預期湧入約281萬旅客。仁川機場相關人士表示：「此次連休時間較長，還需應對1個月後的APEC峰會，敦促有關人員克制罷工。」

機場 罷工 安檢

延伸閱讀

車站太大常迷路？上海虹橋站 十一連假首啟用室內導航

韓媒：習近平將訪南韓三天兩夜 與川普、李在明會談

連假結束數百旅客滯留金門 客輪加班機投入疏運

中秋連假將至 韓國15座機場員工展開罷工

相關新聞

中秋節前夕南韓全國機場無限期罷工 281萬連假旅客恐受衝擊

南韓仁川國際機場和金浦機場在內的全國15座機場，自10月1日凌晨起全面展開罷工。根據韓國全國機場勞工工會說法，此次共有約...

換季衣服亂收明年就後悔 日本專家曝「3招」讓空間煥然一新

天氣逐漸轉涼，許多人開始收起夏季衣物，不過專家提醒，換季不只是把衣服往衣櫃一塞這麼簡單，如果想要明年打開時還能保持清爽舒適，現在就要花點心思處理。趁著週末好天氣，不妨整理一遍衣櫃，順便讓生活空間煥然一新。

網路通訊斷線48小時終於恢復 阿富汗民眾上街慶祝

今天傍晚，阿富汗首都喀布爾幾乎空無一人的街道突然湧現大量人潮，因為斷線48小時的手機訊號終於恢復了

希臘大罷工抗議工時擬延長 交通與公共服務部分停擺

希臘的交通及公共服務今天出現停擺狀況，因為數以千計勞工今天發動為期一日的總罷工，並遊行至位於首都雅典的國會大樓，抗議勞動...

常找嘸存摺、印章…前銀行員曝這類人2共同點 嘆總是反覆發生狀況

存摺和印章向來被視為財務管理中最重要的物品之一，不僅關係到日常生活，也與個人財產安全息息相關。然而，許多人...

抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

英國知名的失智症照護專家安德魯斯（June Andrews）近期接受媒體採訪，分享自己預防失智症的生活習慣。她表示，雖然對抗失智症沒有特效藥，但日常生活習慣能「積沙成塔」為身體帶來益處，更增強大腦韌性，減緩罹患失智症的可能性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。