快訊

衣索比亞教堂發生鷹架倒塌意外 已釀36死200多傷

熱帶低壓今將升級麥德姆颱風！吳德榮：另一熱帶擾動續觀察

今年才來過台灣演講！知名保育運動先驅珍古德博士辭世 享壽91歲

網路通訊斷線48小時終於恢復 阿富汗民眾上街慶祝

中央社／ 喀布爾1日綜合外電報導

今天傍晚，阿富汗首都喀布爾幾乎空無一人的街道突然湧現大量人潮，因為斷線48小時的手機訊號終於恢復了！

緊握著手機，或把手機貼在耳朵旁講電話，阿富汗人蜂擁走上街頭，想確認大家是不是都已重新連上網路

一位店老闆大聲喊道，「恭喜，網路恢復了！」司機們也開心地按鳴喇叭回應。孩子們拿著氣球，家長們買著糖果，朋友們聚集在餐廳裡，一邊熱烈地用手機聊天。

過去48小時，阿富汗人被切斷手機與網路服務，這是當局在毫無預警下實施的電信斷訊。

手機店老闆拉菲（Mohammad Rafi）說：「感覺像回到幾個世紀前，我們甚至在想要寄信才能收到家人的消息。」

33歲的他說： 「之前街上空蕩蕩的，雖然是平日，感覺卻像是假日，但現在，即使是晚上，街道又重新擠滿了人。」

26歲外送員阿瑪迪（Sohrab Ahmadi）因為無法透過工作使用的App聯繫客戶，已游手好閒兩天。

現在，排成一列的摩托車正等待從掛著霓虹燈招牌的餐廳或播放音樂的果汁攤取餐。

街上女性的數量也有所增加，她們在塔利班政府統治下面臨嚴格限制，包括禁止接受小學以上教育。

一位正透過網路學習、要求匿名的年輕女性說：「我無法形容自己有多麼鬆了一口氣，我又能呼吸了。」

「線上課程是阿富汗女孩僅存的希望。」

網路 阿富汗 餐廳

延伸閱讀

神學士1理由連2天關閉全國網路 阿富汗通訊中斷

MLB／「綠色怪物版球衣」助紅襪重返季後賽？克羅謝：你知道意味著什麼

MLB／拉菲拉再見三壘安打伏虎 紅襪自2021年後再闖季後賽

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

相關新聞

換季衣服亂收明年就後悔 日本專家曝「3招」讓空間煥然一新

天氣逐漸轉涼，許多人開始收起夏季衣物，不過專家提醒，換季不只是把衣服往衣櫃一塞這麼簡單，如果想要明年打開時還能保持清爽舒適，現在就要花點心思處理。趁著週末好天氣，不妨整理一遍衣櫃，順便讓生活空間煥然一新。

希臘大罷工抗議工時擬延長 交通與公共服務部分停擺

希臘的交通及公共服務今天出現停擺狀況，因為數以千計勞工今天發動為期一日的總罷工，並遊行至位於首都雅典的國會大樓，抗議勞動...

常找嘸存摺、印章…前銀行員曝這類人2共同點 嘆總是反覆發生狀況

存摺和印章向來被視為財務管理中最重要的物品之一，不僅關係到日常生活，也與個人財產安全息息相關。然而，許多人...

抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

英國知名的失智症照護專家安德魯斯（June Andrews）近期接受媒體採訪，分享自己預防失智症的生活習慣。她表示，雖然對抗失智症沒有特效藥，但日常生活習慣能「積沙成塔」為身體帶來益處，更增強大腦韌性，減緩罹患失智症的可能性。

印尼政府學餐出紕漏 2025年逾9000孩童食物中毒

印尼食品藥物管理局今天表示，政府提供的免費學餐今年已導致國內9000多名孩童食物中毒。這一人數高於先前所知，國會議員敦促...

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

許多人都想著「我要好好存錢」，但一聽到要達成百萬元存款，往往覺得遙不可及，再加上「一定得拚命節省」的壓力，生活常常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。