網路通訊斷線48小時終於恢復 阿富汗民眾上街慶祝
今天傍晚，阿富汗首都喀布爾幾乎空無一人的街道突然湧現大量人潮，因為斷線48小時的手機訊號終於恢復了！
緊握著手機，或把手機貼在耳朵旁講電話，阿富汗人蜂擁走上街頭，想確認大家是不是都已重新連上網路。
一位店老闆大聲喊道，「恭喜，網路恢復了！」司機們也開心地按鳴喇叭回應。孩子們拿著氣球，家長們買著糖果，朋友們聚集在餐廳裡，一邊熱烈地用手機聊天。
過去48小時，阿富汗人被切斷手機與網路服務，這是當局在毫無預警下實施的電信斷訊。
手機店老闆拉菲（Mohammad Rafi）說：「感覺像回到幾個世紀前，我們甚至在想要寄信才能收到家人的消息。」
33歲的他說： 「之前街上空蕩蕩的，雖然是平日，感覺卻像是假日，但現在，即使是晚上，街道又重新擠滿了人。」
26歲外送員阿瑪迪（Sohrab Ahmadi）因為無法透過工作使用的App聯繫客戶，已游手好閒兩天。
現在，排成一列的摩托車正等待從掛著霓虹燈招牌的餐廳或播放音樂的果汁攤取餐。
街上女性的數量也有所增加，她們在塔利班政府統治下面臨嚴格限制，包括禁止接受小學以上教育。
一位正透過網路學習、要求匿名的年輕女性說：「我無法形容自己有多麼鬆了一口氣，我又能呼吸了。」
「線上課程是阿富汗女孩僅存的希望。」
