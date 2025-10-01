希臘大罷工抗議工時擬延長 交通與公共服務部分停擺

希臘的交通及公共服務今天出現停擺狀況，因為數以千計勞工今天發動為期一日的總罷工，並遊行至位於首都雅典的國會大樓，抗議勞動制度改革，反對政府擬允許雇主延長工時。

歐洲新聞台（Euronews）報導，雅典的計程車與火車暫停行駛24小時，公車、地鐵和電車服務則減少營運班次。

這場罷工打斷希臘各地的公共服務，包含學校、法院、公立醫院和市政當局。

路透社報導，這項罷工行動是由希臘最大的公私部門工會所組織。這些工會指出，政府研擬的法案會傷害勞工權益，因為法案將准許雇主將員工每日工時從現行的8小時，延長至高達13小時。

這項法律草案預計本月送交國會批准，其內容還包含賦予雇主更多彈性聘用短期人力，並修改私部門的特休規定。

希臘政府表示，這項擬議改革並非強制措施，每年最多僅適用37天，勞工還有機會獲得加給40%的加班費，且此法是在回應雇主和勞工對更具彈性勞動市場的需求。

但工會認為新規將增加希臘勞工的壓力。希臘正處於逐漸擺脫2009年至2018年債務危機的復甦階段，當時薪資與退休金遭到大幅削減、失業率飛漲。