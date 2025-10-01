快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位前銀行職員透露經常丟失物品的人所擁有共同點，就是「缺乏整理收納的習慣」及「較少留意周遭環境」。示意圖／AI生成
存摺印章向來被視為財務管理中最重要的物品之一，不僅關係到日常生活，也與個人財產安全息息相關。然而，許多人卻曾有過「怎麼又找不到存摺」或「印章放哪裡去了」的焦慮時刻。據日媒報導，這些經常遺失貴重物品的人，背後竟存在著出乎意料的共通點。

一位前銀行職員飯田道子透露，儘管多數人明白存摺和印章是重要物品，卻還是有部分民眾習慣將其隨手塞進包包，等到需要使用的時候才找不到。透過長期的觀察，她分享經常丟失物品的人所擁有共同點，就是「缺乏整理收納的習慣」「較少留意周遭環境」

「壞習慣會讓人邁向貧窮？」飯田道子表示，往往將存摺或印章弄丟的人都是同一群顧客，他們經常反覆發生類似狀況。她指出，遺失存摺或金融卡後，不僅需要重新申辦，還得支付手續費。或許有人認為「付錢就能補發，沒問題」，但申辦過程既耗時又費事，為忙碌的生活製造不必要負擔，甚至對身心造成壓力。

報導指出，不再丟失重要物品的關鍵是「養成好習慣」，別總是將物品隨意亂放，做事時也千萬不要一心二用，將一件事情完成後再去處理其他事物，便能大大降低遺失重要物品的風險。

存摺 印章 日媒

防水不等於防電！婦人泡澡邊充電邊用手機 釀奪命悲劇

愛爾蘭都柏林一名46歲女性於家中泡澡時，因手持正在充電的手機，不幸觸電喪命。這起悲劇震驚當地社會，也讓「手機防水」與「安全使用」的觀念再度引發討論。

換季衣服亂收明年就後悔 日本專家曝「3招」讓空間煥然一新

天氣逐漸轉涼，許多人開始收起夏季衣物，不過專家提醒，換季不只是把衣服往衣櫃一塞這麼簡單，如果想要明年打開時還能保持清爽舒適，現在就要花點心思處理。趁著週末好天氣，不妨整理一遍衣櫃，順便讓生活空間煥然一新。

抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

英國知名的失智症照護專家安德魯斯（June Andrews）近期接受媒體採訪，分享自己預防失智症的生活習慣。她表示，雖然對抗失智症沒有特效藥，但日常生活習慣能「積沙成塔」為身體帶來益處，更增強大腦韌性，減緩罹患失智症的可能性。

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

許多人都想著「我要好好存錢」，但一聽到要達成百萬元存款，往往覺得遙不可及，再加上「一定得拚命節省」的壓力，生活常常...

常找嘸存摺、印章…前銀行員曝這類人2共同點 嘆總是反覆發生狀況

存摺和印章向來被視為財務管理中最重要的物品之一，不僅關係到日常生活，也與個人財產安全息息相關。然而，許多人...

印尼政府學餐出紕漏 2025年逾9000孩童食物中毒

印尼食品藥物管理局今天表示，政府提供的免費學餐今年已導致國內9000多名孩童食物中毒。這一人數高於先前所知，國會議員敦促...

