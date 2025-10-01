常找嘸存摺、印章…前銀行員曝這類人2共同點 嘆總是反覆發生狀況

存摺和印章向來被視為財務管理中最重要的物品之一，不僅關係到日常生活，也與個人財產安全息息相關。然而，許多人卻曾有過「怎麼又找不到存摺」或「印章放哪裡去了」的焦慮時刻。據日媒報導，這些經常遺失貴重物品的人，背後竟存在著出乎意料的共通點。

一位前銀行職員飯田道子透露，儘管多數人明白存摺和印章是重要物品，卻還是有部分民眾習慣將其隨手塞進包包，等到需要使用的時候才找不到。透過長期的觀察，她分享經常丟失物品的人所擁有共同點，就是「缺乏整理收納的習慣」及「較少留意周遭環境」。

「壞習慣會讓人邁向貧窮？」飯田道子表示，往往將存摺或印章弄丟的人都是同一群顧客，他們經常反覆發生類似狀況。她指出，遺失存摺或金融卡後，不僅需要重新申辦，還得支付手續費。或許有人認為「付錢就能補發，沒問題」，但申辦過程既耗時又費事，為忙碌的生活製造不必要負擔，甚至對身心造成壓力。

報導指出，不再丟失重要物品的關鍵是「養成好習慣」，別總是將物品隨意亂放，做事時也千萬不要一心二用，將一件事情完成後再去處理其他事物，便能大大降低遺失重要物品的風險。