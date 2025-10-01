快訊

中職／被「水鬼」咬一口！兄弟M1被悍將狠咬 5000條黃彩帶攜回洲際

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

聽新聞
0:00 / 0:00

換季衣服亂收明年就後悔 日本專家曝「3招」讓空間煥然一新

聯合新聞網／ 綜合報導
專家表示現在正是處理夏季衣物的好時機。示意圖／ingimage
專家表示現在正是處理夏季衣物的好時機。示意圖／ingimage

天氣逐漸轉涼，許多人開始收起夏季衣物，不過專家提醒，換季不只是把衣服往衣櫃一塞這麼簡單，如果想要明年打開時還能保持清爽舒適，現在就要花點心思處理。趁著週末好天氣，不妨整理一遍衣櫃，順便讓生活空間煥然一新。

日本網站《TRILL》分享了收納顧問大森智美的小撇步，第一步是「斷捨離」。把整季沒穿過、已經穿到變形，或覺得麻煩不想再整理的衣服先淘汰掉，否則只會佔空間，下一季出場的機會也不大。

留下的衣物則要徹底清潔，尤其夏天衣服常殘留汗水、防曬乳或皮脂，如果沒洗乾淨就收納，很容易泛黃或有異味。熨燙平整後再收好，能避免皺褶卡死。鞋子、涼鞋等也別忘了先把灰塵髒污清掉。

收納時最好遵守「八分滿」原則，避免衣櫃或收納袋塞太滿，才不會因為潮濕或壓力讓衣物變形。像泳衣、防曬袖套、頸部冰涼圈等季節性小物，可以集中收在專屬的收納袋或箱子裡，明年找起來更方便。

另外，也有人選擇「全年無換季」的收納方式，透過精簡衣物數量，讓衣櫃維持在可控範圍內，省下季節交替時的大工程。專家提醒，現在正是處理夏季衣物的好時機，早一步整理，就能為秋冬衣服騰出空間，也替明年的夏天留下一份清爽。

換季 換衣服 服裝 夏天

延伸閱讀

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

專家打臉！九層塔並非「長壽草」 均衡飲食才是真保養

新北大巨蛋淡海、樹林二選一 專家：被選中就發了

身體為何會發癢？抓癢反而導致惡性循環！專家教2妙招解癢

相關新聞

防水不等於防電！婦人泡澡邊充電邊用手機 釀奪命悲劇

愛爾蘭都柏林一名46歲女性於家中泡澡時，因手持正在充電的手機，不幸觸電喪命。這起悲劇震驚當地社會，也讓「手機防水」與「安全使用」的觀念再度引發討論。

換季衣服亂收明年就後悔 日本專家曝「3招」讓空間煥然一新

天氣逐漸轉涼，許多人開始收起夏季衣物，不過專家提醒，換季不只是把衣服往衣櫃一塞這麼簡單，如果想要明年打開時還能保持清爽舒適，現在就要花點心思處理。趁著週末好天氣，不妨整理一遍衣櫃，順便讓生活空間煥然一新。

抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

英國知名的失智症照護專家安德魯斯（June Andrews）近期接受媒體採訪，分享自己預防失智症的生活習慣。她表示，雖然對抗失智症沒有特效藥，但日常生活習慣能「積沙成塔」為身體帶來益處，更增強大腦韌性，減緩罹患失智症的可能性。

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

許多人都想著「我要好好存錢」，但一聽到要達成百萬元存款，往往覺得遙不可及，再加上「一定得拚命節省」的壓力，生活常常...

常找嘸存摺、印章…前銀行員曝這類人2共同點 嘆總是反覆發生狀況

存摺和印章向來被視為財務管理中最重要的物品之一，不僅關係到日常生活，也與個人財產安全息息相關。然而，許多人...

印尼政府學餐出紕漏 2025年逾9000孩童食物中毒

印尼食品藥物管理局今天表示，政府提供的免費學餐今年已導致國內9000多名孩童食物中毒。這一人數高於先前所知，國會議員敦促...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。