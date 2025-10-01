換季衣服亂收明年就後悔 日本專家曝「3招」讓空間煥然一新

天氣逐漸轉涼，許多人開始收起夏季衣物，不過專家提醒，換季不只是把衣服往衣櫃一塞這麼簡單，如果想要明年打開時還能保持清爽舒適，現在就要花點心思處理。趁著週末好天氣，不妨整理一遍衣櫃，順便讓生活空間煥然一新。

日本網站《TRILL》分享了收納顧問大森智美的小撇步，第一步是「斷捨離」。把整季沒穿過、已經穿到變形，或覺得麻煩不想再整理的衣服先淘汰掉，否則只會佔空間，下一季出場的機會也不大。

留下的衣物則要徹底清潔，尤其夏天衣服常殘留汗水、防曬乳或皮脂，如果沒洗乾淨就收納，很容易泛黃或有異味。熨燙平整後再收好，能避免皺褶卡死。鞋子、涼鞋等也別忘了先把灰塵髒污清掉。

收納時最好遵守「八分滿」原則，避免衣櫃或收納袋塞太滿，才不會因為潮濕或壓力讓衣物變形。像泳衣、防曬袖套、頸部冰涼圈等季節性小物，可以集中收在專屬的收納袋或箱子裡，明年找起來更方便。

另外，也有人選擇「全年無換季」的收納方式，透過精簡衣物數量，讓衣櫃維持在可控範圍內，省下季節交替時的大工程。專家提醒，現在正是處理夏季衣物的好時機，早一步整理，就能為秋冬衣服騰出空間，也替明年的夏天留下一份清爽。