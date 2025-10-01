抗失智秘訣大公開！專家分享「零成本」生活習慣 增強大腦韌性

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
維持社交讓人減輕孤獨感和憂鬱，保護認知能力不衰退。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
英國知名的失智症照護專家安德魯斯（June Andrews）近期接受媒體採訪，分享自己預防失智症的生活習慣。她表示，雖然對抗失智症沒有特效藥，但日常生活習慣能「積沙成塔」為身體帶來益處，更增強大腦韌性，減緩罹患失智症的可能性。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，安德魯斯著有《失智症：一站式指南》（Dementia: The One-Stop Guide）一書，是該領域的專家。她近期接受採訪分享自己的生活習慣，希望能幫助更多人維持健康生活、預防失智症。

運動是保護身心最有效的方法，其中肌力訓練是她最推薦的運動方式。安德魯斯自己每週都會安排時間到健身房重訓，因為保持肌力能維持活動力，改善平衡與反應時間，減少跌倒的風險。

保持「腦力激盪」也是她維持健康的重要一環。除了閱讀和玩桌遊，安德魯斯也特地到學校學習英國手語，和有60歲差距的同學一起學習。她表示，學習新技能的過程、規律上課並與他人社交互動，都有助於維持心智敏銳度。

飲食方面，雖然沒有「抗失智症」的神奇飲食，但營養對於心臟和大腦健康也是至關重要。安德魯斯說，高血壓、肥胖和糖尿病等疾病都與飲食有關，且已有研究證實這類疾病會使認知衰退得更快。為了維護腸道健康，她會刻意選擇高纖維食物，纖維能幫助降低血壓、改善腸道健康並預防血管疾病；也會吃全麥麵包、糙米、堅果、植物種子和蔬菜等。不僅如此，她也戒掉菸酒，因為這類習慣也對大腦和心血管有害。

除了上述種種努力，安德魯斯也很用心地維持人際關係。她每周會刻意安排時間和朋友聯繫，去當地的照護機構當志工，讓自己保持有規律的人際互動，這是因為孤立感與憂鬱、認知衰退甚至早逝息息相關。安德魯斯認為，幫助他人不只維持了社交互動，也讓自己保持好心情。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

