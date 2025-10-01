印尼政府學餐出紕漏 2025年逾9000孩童食物中毒

印尼食品藥物管理局今天表示，政府提供的免費學餐今年已導致國內9000多名孩童食物中毒。這一人數高於先前所知，國會議員敦促當局改善相關供餐標準。

路透社報導，食物中毒事件在印尼引起公眾抗議，衛生組織呼籲暫停總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的100億美元免費學餐計畫。普拉伯沃則為該計畫辯護，稱受影響者僅占總體些微比例。

印尼食品藥物管理局（BPOM）在國會聽證會指出，自今年1月至9月，國內發生103起食物中毒案例，影響9089名孩童。

食品藥物管理局長塔魯納（Taruna Ikrar）在聽證會談到：「自7月底算起，8月的（食物中毒）案例確實大幅增加。」他指出，問題源自烹調食物的團膳廚房，而涉入食物中毒案的團膳廚房多數開業還不到1個月。

塔魯納提到，根據食品藥物管理局的調查，引發食物中毒的原因包含飯菜烹煮好4個小時後才配膳、食材存放不當、缺乏食品安全知識。

在同場聽證會中，負責推行免費學餐計畫的國家營養局（National Nutrition Agency）局長達當（Dadan Hindayana）表示，食物中毒案例於過去2個月驟增，是因團膳廚房違反標準跟操作程序，例如在供餐前4天就採購食材，而非2天。

根據國會議員艾迪（Edy Wuryanto），8000間團膳廚房中只有36間取得食品衛生認證；國會議員艾德（Ade Rizki Pratama）則敦促政府，降低每間團膳廚房供餐的學生人數。