快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

印尼政府學餐出紕漏 2025年逾9000孩童食物中毒

中央社／ 雅加達1日綜合外電報導

印尼食品藥物管理局今天表示，政府提供的免費學餐今年已導致國內9000多名孩童食物中毒。這一人數高於先前所知，國會議員敦促當局改善相關供餐標準。

路透社報導，食物中毒事件在印尼引起公眾抗議，衛生組織呼籲暫停總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的100億美元免費學餐計畫。普拉伯沃則為該計畫辯護，稱受影響者僅占總體些微比例。

印尼食品藥物管理局（BPOM）在國會聽證會指出，自今年1月至9月，國內發生103起食物中毒案例，影響9089名孩童。

食品藥物管理局長塔魯納（Taruna Ikrar）在聽證會談到：「自7月底算起，8月的（食物中毒）案例確實大幅增加。」他指出，問題源自烹調食物的團膳廚房，而涉入食物中毒案的團膳廚房多數開業還不到1個月。

塔魯納提到，根據食品藥物管理局的調查，引發食物中毒的原因包含飯菜烹煮好4個小時後才配膳、食材存放不當、缺乏食品安全知識。

在同場聽證會中，負責推行免費學餐計畫的國家營養局（National Nutrition Agency）局長達當（Dadan Hindayana）表示，食物中毒案例於過去2個月驟增，是因團膳廚房違反標準跟操作程序，例如在供餐前4天就採購食材，而非2天。

根據國會議員艾迪（Edy Wuryanto），8000間團膳廚房中只有36間取得食品衛生認證；國會議員艾德（Ade Rizki Pratama）則敦促政府，降低每間團膳廚房供餐的學生人數。

食物中毒 廚房 議員 印尼 普拉伯沃

延伸閱讀

「全球南方」世界中的印尼（上）：佐科威謹慎的國家求生策略

「全球南方」世界中的印尼（下）：普拉伯沃為何向中國、俄羅斯傾斜

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

TikTok造就印尼總統普拉伯沃！今卻成抗議助力

相關新聞

防水不等於防電！婦人泡澡邊充電邊用手機 釀奪命悲劇

愛爾蘭都柏林一名46歲女性於家中泡澡時，因手持正在充電的手機，不幸觸電喪命。這起悲劇震驚當地社會，也讓「手機防水」與「安全使用」的觀念再度引發討論。

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

許多人都想著「我要好好存錢」，但一聽到要達成百萬元存款，往往覺得遙不可及，再加上「一定得拚命節省」的壓力，生活常常...

印尼政府學餐出紕漏 2025年逾9000孩童食物中毒

印尼食品藥物管理局今天表示，政府提供的免費學餐今年已導致國內9000多名孩童食物中毒。這一人數高於先前所知，國會議員敦促...

迎接觀光客2000萬人次！南韓住宿設施恐不足 2026年將「供過於求」

世界各地前往南韓旅遊的觀光客人次今年預估將突破2000萬人次，據南韓監察院重新檢視相關預測報告，旅宿業客房數可能在202...

日本熱爆！今夏因中暑送醫逾10萬人 沖繩歷經史上最熱9月

日本氣象廳今天表示，南部沖繩地區今年度過有紀錄以來最熱9月。在這之前，日本全國今年已歷經史上最熱夏季，期間因中暑送醫的人...

認知遲緩、記憶差？醫師公開「SWANS」心法 重建專注力

代人生活步調緊湊，壓力一來，常會出現一些情況，例如走進房間想不起自己要做什麼、話說到一半腦筋一片空白，甚至連簡單的事情都難以專注。特別是週末過後要回到工作或課業狀態時，更容易覺得心神渙散。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。