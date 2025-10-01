迎接觀光客2000萬人次！南韓住宿設施恐不足 2026年將「供過於求」

世界各地前往南韓旅遊的觀光客人次今年預估將突破2000萬人次，據南韓監察院重新檢視相關預測報告，旅宿業客房數可能在2026年就出現短缺情形。

南韓監察院今天公布針對文化體育觀光部的監察結果，內容針對2019年1月至2024年6月文體部進行的所有業務進行審查，其中在文體部2022年發布的第7次觀光計畫中，出現了調查資料不充分的狀況。

首爾市政府先前就2026年外來觀光客預測市內住宿設施將供過於求，文體部則預測會供不應求。監察院採取與首爾市不同的客房增加率及住宿率等數據，結果顯示，若觀光客人次如預測在2026年達到1911萬人次，旅館客房數將出現不足狀況。

同時，由於今年赴韓觀光客人次預測將提前達到2000萬人次，代表住宿設施不足的狀況可能提前發生。

南韓政府預測外來觀光客人次將在2030年達到3000萬人次，國內觀光基礎建設狀況也成為關注焦點，但近5年客房增加率出現停滯狀況，除了整體住宿設施不足之外，也有城鄉差距的問題。

據2024年調查，外來觀光客訪問南韓首都圈的比例約為82.7%，會訪問首都圈以外地區的觀光客則有33.9%，但首都圈以外的住宿設施明顯少於首都圈，且品質不佳。業者指出，由於住宿設施不足，造成外來觀光客不願意再次訪問該地區的惡性循環不斷發生。

韓媒亞洲經濟指出，合宿型住宿可能成為解決觀光客住宿問題的方式之一。合宿型住宿跟傳統民宿類似，但現行規定較為嚴格，包括只能提供外國人住宿，房主必須也住在該設施等，遭旅宿業者批評並不符合實際狀況。