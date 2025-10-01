聽新聞
日本熱爆！今夏因中暑送醫逾10萬人 沖繩歷經史上最熱9月
日本氣象廳今天表示，南部沖繩地區今年度過有紀錄以來最熱9月。在這之前，日本全國今年已歷經史上最熱夏季，期間因中暑送醫的人數首次超過10萬人。
法新社報導，氣象廳指出，沖繩今年9月的氣溫達到「自1946年開始統計以來」最高溫。
氣象廳上月才宣布，日本今年6月至8月平均氣溫「較正常值高出攝氏2.36度，為1898年有紀錄以來最熱夏季」。
氣象廳補充道：「這已是連續第3個出現創紀錄高溫的夏季。」
日本總務省消防廳昨天的初步統計資料顯示，今年夏天因中暑送醫的人數，首度超過10萬人。
專家談到，氣候變暖不僅導致日本備受喜愛的櫻花提早開花，有時由於秋冬季不夠寒冷，也會使櫻花無法完全盛開。
富士山著名的冠雪景象，去年創下最長無雪期紀錄，直到11月初山頂才出現積雪，而先前的初冠雪時間平均是落在10月初。
