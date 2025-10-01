存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞
許多人都想著「我要好好存錢」，但一聽到要達成百萬元存款，往往覺得遙不可及，再加上「一定得拚命節省」的壓力，生活常常變得讓人窒息。據日媒《All About》報導，其實能成功累積金錢的人，並不是靠極端的節約，而是靠著「堅決不做某些事」來讓錢自然留下，對此理財專家舟本美子分享三大重點。
1.不被「眼前的便宜」沖昏頭
許多人經常會被「特價多買一件就更划算」、「再買一點就免運」的話術吸引，實際上卻可能買了一堆根本用不到的東西。懂得理財的人，不會因為「便宜」就掏錢，而是問自己一句，「我真的需要它嗎？」
2.不把錢花在「短暫的滿足」上
專家指出，存款達人習慣把目光放在「未來的快樂」，而不是眼前的小確幸。她舉例，每個月花5000日圓（約新台幣1035元）在咖啡上，十年下來就是60萬日圓（約新台幣12萬元）。如果這筆錢存下來，就可能變成出國旅費，或是一項能提升收入的專業投資。
3.不讓「隨便花」侵蝕財務
許多存不下錢的人，其實不是因為大手大腳，而是輸在「不知不覺的小支出」。專家認為，每天隨手買的零食、忘記取消訂閱的追劇平台、繳著從不去的健身房費用等，這些加起來就是一筆驚人的金額。
報導最後提醒，想累積財富並不需要過著很拮据的日子，而是學會看清「哪些錢不該花」，並強調避免掉入上述提及可能無意識浪費錢的行為，才能把錢穩穩留在口袋裡。
