快訊

為什麼早上起床後容易跑廁所？專家曝5個維持腸道健康的關鍵

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

聽新聞
0:00 / 0:00

一泊二食掰了？日鬼怒川溫泉旅館試辦「晚餐發餐券」 房客現省千元

聯合新聞網／ 綜合報導
觀光溫泉區人手不足，催生住宿新模式。溫泉旅館示意圖，非文中旅館。 圖／ingimage
觀光溫泉區人手不足，催生住宿新模式。溫泉旅館示意圖，非文中旅館。 圖／ingimage

日本溫泉旅館向來以「一泊二食」為傳統，但這種模式因人力不足面臨新挑戰。據日媒「テレ朝NEWS」的報導，栃木縣鬼怒川溫泉的一家旅館，近日率先推出「不含晚餐」的新方案，先試辦十天，為旅宿業和地方觀光帶來新契機。

這家2016年重新裝潢的旅館，自9月26日起推出「住宿一晚，不含晚餐」的方案，住宿費從原本21,000日圓（約新台幣4350元）降至15,000日圓（約新台幣3110元），並附贈可在溫泉區使用的2,000日圓（約新台幣415元）餐券。旅館業者坦言，晚餐料理是最耗人力的部分，因目前觀光區難以確保負責處理晚餐的足夠人手，即便有空房也不得不拒絕訂房，「食宿分離」的構想也因此誕生。

對旅客而言，新方案既能節省6000至8000日圓（約新台幣1240至1660元）的開銷，也讓用餐時間更有彈性。即使較晚抵達，也能先享受溫泉，再依自己喜歡的時間到外頭用餐。一名選擇此方案的旅客表示：「能挑自己喜歡的食物和份量，又有餐券補助，感覺更划算。」不過，因旅館一直以來供應晚餐的經營模式，當地餐飲店很少會在晚上營業。

為了配合新模式，觀光業界與地方攜手行動。JTB旅行社便出面協調在車站前廣場舉辦臨時夜市，集結縣內人氣餐車與餐館，從下午五點開始共同營造熱鬧氛圍。首日活動便吸引不少旅客與當地居民。地方餐飲業者認為，夜間有更多選擇，不僅能帶動外來客，也能讓當地居民一同參與，活絡當地經濟。目前雖僅試辦十天，但主導企劃的JTB宇都宮分店長表示「這不僅是解決旅館人手不足的方式，也能讓旅客走出旅館、促進地方經濟，一舉兩得。若能成功，或許能成為全國溫泉觀光的新模式」。

溫泉旅館 住宿 餐飲業 夜市 觀光 日本

延伸閱讀

用名牌香水免買整瓶！時尚自販機現身東京 花20元就能香噴噴

熊頻繁現身嚇壞北海道居民 專家揪關鍵：森林樹木染病逼牠們下山

本性難移？研究曝「父母遺傳」機率不到40% 性格非宿命隨時會變

霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

相關新聞

一泊二食掰了？日鬼怒川溫泉旅館試辦「晚餐發餐券」 房客現省千元

日本溫泉旅館向來以「一泊二食」為傳統，但這種模式因人力不足面臨新挑戰。據日媒「テレ朝NEWS」的報導，栃木縣鬼怒川溫泉的一家旅館，近日率先推出「不含晚餐」的新方案，先試辦十天，為旅宿業和地方觀光帶來新契機。

創新高！西班牙7、8月國際觀光客達2230萬人次 正締造空前紀錄

今天公布的資料顯示，西班牙今年暑假7、8月國際觀光客合計達2230萬人次，創下新高紀錄，西國觀光業正邁向締造空前紀錄的...

泰國77歲翁夜巡菜園遇野象 釀踩踏慘死悲劇

泰國東部巴真府（Prachinburi）於9月25日凌晨發生一起野象攻擊致死事件。

連吃四天「垃圾食物」就傷腦 研究：高脂飲食是失智症幫兇

美國一項最新研究顯示，常吃大量「垃圾食物」或超加工食品，可能會對大腦造成傷害，增加失智症風險。不過研究也帶來一線希望，因為透過禁食或改變飲食，就可以逆轉這種大腦損傷。

諾貝爾頒獎機構高層示警 川普衝擊美國科研領袖地位

瑞典諾貝爾獎頒發機構高層人士告訴法新社，美國總統川普打擊科學研究的舉措，可能威脅美國作為世界科研領頭羊的地位，並影響全球...

疑討男友歡心 墨西哥女子給14歲女兒整形害死人

墨西哥日前發生一起震驚社會的悲劇，一名女子沒有和女兒的生父討論，就偷偷和男友替14歲的女兒隆乳，甚至還做了其他整形。女兒後來因病不幸喪生，但生父不滿認為是整形造成的後遺症，將對前妻提告，希望能為女兒討回公道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。