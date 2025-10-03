一泊二食掰了？日鬼怒川溫泉旅館試辦「晚餐發餐券」 房客現省千元

日本溫泉旅館向來以「一泊二食」為傳統，但這種模式因人力不足面臨新挑戰。據日媒「テレ朝NEWS」的報導，栃木縣鬼怒川溫泉的一家旅館，近日率先推出「不含晚餐」的新方案，先試辦十天，為旅宿業和地方觀光帶來新契機。

這家2016年重新裝潢的旅館，自9月26日起推出「住宿一晚，不含晚餐」的方案，住宿費從原本21,000日圓（約新台幣4350元）降至15,000日圓（約新台幣3110元），並附贈可在溫泉區使用的2,000日圓（約新台幣415元）餐券。旅館業者坦言，晚餐料理是最耗人力的部分，因目前觀光區難以確保負責處理晚餐的足夠人手，即便有空房也不得不拒絕訂房，「食宿分離」的構想也因此誕生。

對旅客而言，新方案既能節省6000至8000日圓（約新台幣1240至1660元）的開銷，也讓用餐時間更有彈性。即使較晚抵達，也能先享受溫泉，再依自己喜歡的時間到外頭用餐。一名選擇此方案的旅客表示：「能挑自己喜歡的食物和份量，又有餐券補助，感覺更划算。」不過，因旅館一直以來供應晚餐的經營模式，當地餐飲店很少會在晚上營業。

為了配合新模式，觀光業界與地方攜手行動。JTB旅行社便出面協調在車站前廣場舉辦臨時夜市，集結縣內人氣餐車與餐館，從下午五點開始共同營造熱鬧氛圍。首日活動便吸引不少旅客與當地居民。地方餐飲業者認為，夜間有更多選擇，不僅能帶動外來客，也能讓當地居民一同參與，活絡當地經濟。目前雖僅試辦十天，但主導企劃的JTB宇都宮分店長表示「這不僅是解決旅館人手不足的方式，也能讓旅客走出旅館、促進地方經濟，一舉兩得。若能成功，或許能成為全國溫泉觀光的新模式」。