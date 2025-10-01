認知遲緩、記憶差？醫師公開「SWANS」心法 重建專注力

現代人生活步調緊湊，壓力一來，常會出現一些情況，例如走進房間想不起自己要做什麼、話說到一半腦筋一片空白，甚至連簡單的事情都難以專注。特別是週末過後要回到工作或課業狀態時，更容易覺得心神渙散。

根據「BBC NEWS」報導，醫學上把這種狀態稱為「腦霧」。它並不是一種疾病，而是涵蓋注意力不集中、記憶力下降、思緒遲緩等表現。可能的原因包括更年期、長新冠、自體免疫疾病，或只是因為大腦一次承受太多任務。

英國醫師薩拉卡（Dr. Tharaka）提出了四個方法，並分享「SWANS」心法，協助民眾驅散腦霧、重新找回專注力。

一、學會善待自己

腦霧並不代表失敗，而是大腦在提醒你休息。這種狀況大多是暫時的，適時放慢腳步、請人協助或尋求支援，都能幫助大腦減壓。如果情況持續，也應向醫師諮詢。

二、建立規律作息

日常有固定的步驟能減少「決策疲勞」，像是前一晚就準備好隔天的衣物或早餐，能減少大腦反覆思考瑣事的負擔，讓思緒更清晰。

三、留白休息

很多人把行程塞得滿滿，導致大腦沒有時間調整。薩拉卡建議，會議或任務之間安排5到10分鐘的短暫休息，喝水、伸展、到戶外走走，都能讓大腦重啟，降低腦霧的發生。

四、善用科技輔助

別把所有待辦事項硬記在腦袋裡，透過行事曆或提醒功能，將例行任務設定固定時間，就能釋放出更多專注力，處理真正重要的事。

S 睡眠（Sleep）：維持7至9小時睡眠，有助大腦記憶整合。 W 水分（Water）：人體6成是水，輕度缺水就可能讓人難以集中。 A 活動（Activity）：簡單的散步或伸展能促進腦部供氧。 N 營養（Nutrition）：選擇天然食物，如雞蛋、魚類和堅果，補充膽鹼助於專注。 S 壓力（Stress）：長期壓力會使思緒混亂，透過正念、呼吸或興趣培養來紓壓。

薩拉卡提醒，腦霧常是日常累積的信號，懂得照顧自己、調整生活節奏，才能讓大腦保持最佳狀態。