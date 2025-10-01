快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

認知遲緩、記憶差？醫師公開「SWANS」心法 重建專注力

聯合新聞網／ 綜合報導
「SWANS」包含睡眠、水分、活動、營養及壓力等面向。示意圖／ingimage
「SWANS」包含睡眠、水分、活動、營養及壓力等面向。示意圖／ingimage

現代人生活步調緊湊，壓力一來，常會出現一些情況，例如走進房間想不起自己要做什麼、話說到一半腦筋一片空白，甚至連簡單的事情都難以專注。特別是週末過後要回到工作或課業狀態時，更容易覺得心神渙散。

根據「BBC NEWS」報導，醫學上把這種狀態稱為「腦霧」。它並不是一種疾病，而是涵蓋注意力不集中、記憶力下降、思緒遲緩等表現。可能的原因包括更年期長新冠、自體免疫疾病，或只是因為大腦一次承受太多任務。

英國醫師薩拉卡（Dr. Tharaka）提出了四個方法，並分享「SWANS」心法，協助民眾驅散腦霧、重新找回專注力。

一、學會善待自己 

腦霧並不代表失敗，而是大腦在提醒你休息。這種狀況大多是暫時的，適時放慢腳步、請人協助或尋求支援，都能幫助大腦減壓。如果情況持續，也應向醫師諮詢。

二、建立規律作息

日常有固定的步驟能減少「決策疲勞」，像是前一晚就準備好隔天的衣物或早餐，能減少大腦反覆思考瑣事的負擔，讓思緒更清晰。

三、留白休息 

很多人把行程塞得滿滿，導致大腦沒有時間調整。薩拉卡建議，會議或任務之間安排5到10分鐘的短暫休息，喝水、伸展、到戶外走走，都能讓大腦重啟，降低腦霧的發生。

四、善用科技輔助

別把所有待辦事項硬記在腦袋裡，透過行事曆或提醒功能，將例行任務設定固定時間，就能釋放出更多專注力，處理真正重要的事。

S 睡眠（Sleep）：維持7至9小時睡眠，有助大腦記憶整合。

W 水分（Water）：人體6成是水，輕度缺水就可能讓人難以集中。

A 活動（Activity）：簡單的散步或伸展能促進腦部供氧。

N 營養（Nutrition）：選擇天然食物，如雞蛋、魚類和堅果，補充膽鹼助於專注。

S 壓力（Stress）：長期壓力會使思緒混亂，透過正念、呼吸或興趣培養來紓壓。

薩拉卡提醒，腦霧常是日常累積的信號，懂得照顧自己、調整生活節奏，才能讓大腦保持最佳狀態。

腦霧 認知失調 壓力 更年期 長新冠

延伸閱讀

床單顏色竟會影響睡眠品質！藍色床單最助眠，最危險睡眠破壞者是「這顏色」

不是補眠or喝咖啡！研究證實「1行為」能增強專注力 還能增肌

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

「健腦小測驗」快速評估你的大腦健康 幫助延緩認知退化、預防失智症

相關新聞

防水不等於防電！婦人泡澡邊充電邊用手機 釀奪命悲劇

愛爾蘭都柏林一名46歲女性於家中泡澡時，因手持正在充電的手機，不幸觸電喪命。這起悲劇震驚當地社會，也讓「手機防水」與「安全使用」的觀念再度引發討論。

醫師字太潦草！印度法官看不懂怒下1判決 加碼要醫學院重教寫字

醫師字跡潦草一向被拿來開玩笑，甚至有國際玩笑公認大概只有藥師看得懂手寫處方。但是這樣的「傳統」，在印度可能要被法院正式終...

認知遲緩、記憶差？醫師公開「SWANS」心法 重建專注力

代人生活步調緊湊，壓力一來，常會出現一些情況，例如走進房間想不起自己要做什麼、話說到一半腦筋一片空白，甚至連簡單的事情都難以專注。特別是週末過後要回到工作或課業狀態時，更容易覺得心神渙散。

聖經事工20周年 已超過200種語言譯本

全球越來越多母語翻譯聖經出版了！基督教機構Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，並讓無數人使用母語閱讀聖經，如今已將神的話語傳遍全球20周年。然而，至今仍約有1400種母語使用者無法閱讀聖經，而聖經翻譯將成為一項蓬勃發展運動。

熊頻繁現身嚇壞北海道居民 專家揪關鍵：森林樹木染病逼牠們下山

根據日媒「テレ朝News」報導，北海道近期熊出沒事件不斷，札幌市及砂川市皆傳出民眾遭熊襲擊或熊入侵果園的案例，引發當地居民恐慌。專門研究熊隻生態的新潟大學箕口秀夫教授指出，今年山林中動物們的食物嚴重歉收，是熊隻走出森林、接近人類聚落的主要原因。

用名牌香水免買整瓶！時尚自販機現身東京 花20元就能香噴噴

根據日媒「ねとらぼ」報導，近日在東京街頭，出現了一種「香水自動販賣機」的新奇消費風潮。只要選好香味、完成付款，靠近機器前，按下按鈕後約一秒鐘就能輕鬆享受名牌香水的氣息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。