防水不等於防電！婦人泡澡邊充電邊用手機 釀奪命悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導
在潮濕的浴室環境中，使用正在充電的手機易增加觸電風險。示意圖／ingimage
在潮濕的浴室環境中，使用正在充電的手機易增加觸電風險。示意圖／ingimage

愛爾蘭都柏林一名46歲女性於家中泡澡時，因手持正在充電的手機，不幸觸電喪命。這起悲劇震驚當地社會，也讓「手機防水」與「安全使用」的觀念再度引發討論。

根據「每日郵報」報導，去年（2024）10月，歐葛曼太太（Ann-Marie O’Gorman）被丈夫發現昏迷在自家浴缸中，緊急送醫仍宣告不治。驗屍官指出，她胸口與手臂出現電流灼痕，死因與使用充電線的手機接觸水源有直接關聯。

丈夫還原當時情況，表示當晚送小女兒出門後，返家途中才與妻子通話，沒想到不到一小時，卻在浴室內見到倒臥一旁的太太。他說，當時手機與電線落在水裡，他急忙撿起並把妻子拉出浴缸，過程中自己也受到輕微電擊，並立刻實施心肺復甦術，但最終仍無力挽回。

面對突如其來的噩耗，丈夫哽咽表示，多數人誤以為手機標榜防水，就能安心在浴室或靠近水源使用，但只要處於充電狀態，就可能釀成致命危險。他批評手機廠商未對「邊充電邊使用」貼上足夠警告，讓大眾掉以輕心，呼籲必須加強提醒，避免悲劇重演。

手機 快速充電 浴室 死亡

