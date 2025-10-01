印度強化與不丹往來 投資138億建兩條跨國鐵路

印度政府宣布，為增強與不丹的貿易、旅遊、戰略往來，將斥資403.3億盧比（約新台幣138.48億元）修築兩條總長89公里的鐵路。

印度人報（The Hindu）指出，印度繼2022年將鐵路延伸到尼泊爾後，現在要再將不丹納入印度總長7萬公里的鐵路網中。

這次修築的鐵路，是首批連結印度與不丹的鐵路，這兩段鐵路分別是投入345.6億廬比，從印度科克拉賈（Kokrajhar）到不丹蓋勒普（Gelephu）的69公里，及投入57.7億廬比，從印度班納罕特（Banarhat）到不丹薩姆策（Samtse）的20公里。

印度鐵道、資訊傳播、電子暨資訊科技部（Railways, Information & Broadcasting, Electronics & Information Technology）部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）表示，這兩條鐵路都將能促進客運和貨運的便利性，除為當地民眾提供更多的就業機會，也可望促進經濟發展。

印度快報（The Indian Express）提到，科克拉賈到蓋勒普的69公里，預計在4年內蓋完，從班納罕特到薩姆策的20公里料於3年內完工。

印度與不丹的跨國鐵路建設計畫，於21世紀初開始討論，一開始提出的有5條路線，2005年兩國針對那5段鐵路簽訂備忘錄（MOU），2024年印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問不丹，則是簽訂有關這次展開修築兩鐵路的MOU。

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）指出，這項工程款達403.3億盧比的計畫，完全由印度出資，這凸顯兩國間「無比的互信」。

由於不丹正積極發展蓋勒普與薩姆策，因此這兩條鐵路的角色十分重要。

唐勇勝說：「這兩條鐵路的選址意義重大，對於不丹國王提出具戰略性和有遠見的計畫，我們表示支持，且計畫是將當地發展成不丹經濟中心，印度有國土與那裡接壤，相信可以帶動整個區域繁榮。」

今日印度（India Today）表示，這兩條鐵路將與印度龐大鐵路網無縫接軌，且因不丹包括礦產在內的產品要出口時，十分仰賴印度的港口，因此這兩條鐵路完成後，也將大幅縮短出口貨物運輸的時間。

印度是不丹最大的貿易夥伴，除了是不丹主要進口來源國，也是出口的主要目的地，與印度的貿易額占不丹貿易總額的近80%。