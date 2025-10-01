聖經事工20周年 已超過200種語言譯本

全球越來越多母語翻譯聖經出版了！基督教機構Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，並讓無數人使用母語閱讀聖經，如今已將神的話語傳遍全球20周年。然而，至今仍約有1400種母語使用者無法閱讀聖經，而聖經翻譯將成為一項蓬勃發展運動。

神的話語傳遍全球

《PR Newswire》報導，全球最大的基督教機構Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，如今已將神的話語傳遍全球20周年，並讓無數人使用母語閱讀聖經。作為基督教翻譯事工的先鋒者，該機構在聖經翻譯上見證神的大能，包括社群日益壯大，信仰日益深化，並改變許多人的生命。

事實上，至今仍約有1400種母語使用者無法閱讀聖經，加上數百萬人無法擁有母語版本的聖經。該機構首席執行官尤爾查克呼籲，世界各地都要接觸到神的話語，Christian Lingua要將聖經傳遍每個部落、語言和國家，將福音帶給最需要的人群。

母語翻譯迅速成長

《今日基督教》報導，根據威克里夫聖經翻譯協會統計，母語翻譯的聖經正在迅速成長中，光是去年就有118種新版本聖經印刷，其中，23本為完整版聖經，95本為新約聖經，創下年度最高銷售紀錄。

如今，全球聖經翻譯成為一項蓬勃發展的運動，並使得不同社群能透過母語接觸神的話語。該協會執行董事普爾表示，幾個世紀以來，數十億人生活在沒有母語翻譯的聖經環境中，但這種情況正在明顯改變。

