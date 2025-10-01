快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聖經事工20周年 已超過200種語言譯本

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，並讓無數人使用母語閱讀聖經。（Photo by Aaron Burden on Unsplash under C.C License）
Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，並讓無數人使用母語閱讀聖經。（Photo by Aaron Burden on Unsplash under C.C License）

全球越來越多母語翻譯聖經出版了！基督教機構Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，並讓無數人使用母語閱讀聖經，如今已將神的話語傳遍全球20周年。然而，至今仍約有1400種母語使用者無法閱讀聖經，而聖經翻譯將成為一項蓬勃發展運動。

神的話語傳遍全球

PR Newswire》報導，全球最大的基督教機構Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，如今已將神的話語傳遍全球20周年，並讓無數人使用母語閱讀聖經。作為基督教翻譯事工的先鋒者，該機構在聖經翻譯上見證神的大能，包括社群日益壯大，信仰日益深化，並改變許多人的生命。

事實上，至今仍約有1400種母語使用者無法閱讀聖經，加上數百萬人無法擁有母語版本的聖經。該機構首席執行官尤爾查克呼籲，世界各地都要接觸到神的話語，Christian Lingua要將聖經傳遍每個部落、語言和國家，將福音帶給最需要的人群。

母語翻譯迅速成長

今日基督教》報導，根據威克里夫聖經翻譯協會統計，母語翻譯的聖經正在迅速成長中，光是去年就有118種新版本聖經印刷，其中，23本為完整版聖經，95本為新約聖經，創下年度最高銷售紀錄。

如今，全球聖經翻譯成為一項蓬勃發展的運動，並使得不同社群能透過母語接觸神的話語。該協會執行董事普爾表示，幾個世紀以來，數十億人生活在沒有母語翻譯的聖經環境中，但這種情況正在明顯改變。

【更多精采內容，詳見

語言 使用者 社群

延伸閱讀

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

酒後讓外語更流暢？ 學生學荷蘭語實驗奪搞笑諾貝爾「和平獎」

有夠沒禮貌！《暴君的廚師》被配音員酸「口音爛到笑」失格發言韓網氣炸：你們連中文都用配音🙄

司馬庫斯部落兒童專輯發表 用歌聲守護泰雅族母語與文化

相關新聞

熊頻繁現身嚇壞北海道居民 專家揪關鍵：森林樹木染病逼牠們下山

根據日媒「テレ朝News」報導，北海道近期熊出沒事件不斷，札幌市及砂川市皆傳出民眾遭熊襲擊或熊入侵果園的案例，引發當地居民恐慌。專門研究熊隻生態的新潟大學箕口秀夫教授指出，今年山林中動物們的食物嚴重歉收，是熊隻走出森林、接近人類聚落的主要原因。

用名牌香水免買整瓶！時尚自販機現身東京 花20元就能香噴噴

根據日媒「ねとらぼ」報導，近日在東京街頭，出現了一種「香水自動販賣機」的新奇消費風潮。只要選好香味、完成付款，靠近機器前，按下按鈕後約一秒鐘就能輕鬆享受名牌香水的氣息。

聖經事工20周年 已超過200種語言譯本

全球越來越多母語翻譯聖經出版了！基督教機構Christian Lingua翻譯聖經超過200種語言，並讓無數人使用母語閱讀聖經，如今已將神的話語傳遍全球20周年。然而，至今仍約有1400種母語使用者無法閱讀聖經，而聖經翻譯將成為一項蓬勃發展運動。

縮短吹頭髮時間！日本「這神器」實測超有感 驚人銅板價就能入手

無論有著一頭長髮或短髮，許多人洗完澡的第一件事就是吹頭髮，但夏季炎熱難耐，打開吹風機沒過幾分鐘，總被搞得汗流浹背。對此，日本一名筆者在連鎖百貨大創（DAISO）挖寶，意外發現一款輔助神物「吹髮手套」，實測後證實...

不起眼卻超實用！迪士尼伴手禮「1設計」超貼心 日網：送禮不尷尬

無論逢年過節或出外旅遊，許多人都會帶伴手禮回來分享給親朋好友。日本一名網友近日到迪士尼消費，赫然發現部分商品竟暗藏「貼心設計」，上頭的價格標籤可被輕易撕除，減少送禮時「價格曝光...

身體為何會發癢？專家：癢感「隔空也能傳染」 2解癢妙招曝光

華盛頓郵報報導，身體癢的時候，多數人的第一反應往往是去抓，但這可能會讓皮膚狀況更糟。最新研究指出，與其抓癢飲鴆止渴，不如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。