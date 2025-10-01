快訊

狂搖影片曝光！菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生

公費流感、新冠疫苗今開打 光復居民、救災者優先

藝術家李明維瑞典個展 邀觀眾共同編織集體記憶

中央社／ 斯德哥爾摩1日專電

藝術家李明維「願君安好，李明維」個展，26日在瑞典馬默爾現代美術館的「馬默爾藝廊週」開幕夜登場。民眾在城市節慶的氛圍中，親身參與、體驗以「邀請」為方法的藝術作品，共同編織集體記憶。

出生於台灣的李明維，擁有耶魯大學藝術碩士學位，現居巴黎、紐約與台北。其作品探索信任、親密與自我意識，曾於東京森美術館、台北市立美術館、巴黎龐畢度中心、紐約大都會美術館、舊金山笛洋美術館、倫敦泰特現代美術館、柏林葛羅皮亞斯博物館、雪梨新南威爾斯美術館等全球知名美術館展出。

這次受邀於瑞典馬默爾現代美術館（Moderna Museet Malmö），李明維「願君安好，李明維」個展（Best regards, Lee Mingwei）安排在「馬默爾藝廊週」（Malmö Gallery Weekend）開幕夜當天推出，展期至2026年1月11日止。

另外，李明維個展的展場位於美術館地標性的渦輪展廳（Turbine Hall），館方安排開幕節目、策展人導覽與親子工作坊等，讓民眾在城市節慶的氛圍中，親身參與並體驗以「邀請」為方法的藝術作品。

本次展覽由分館長暨策展人米爾奎斯特（Elisabeth Millqvist）策畫，核心聚焦李明維3件參與式經典之作：「魚雁計畫」（The Letter Writing Project，1998–）、「織物的回憶」（Fabric of Memory，2006–）與「補裳計畫」（The Mending Project，2009–）。展覽亦將輪流播放「不期之美」（2017）、「聲之綻」（2013）與「如沙的格爾尼卡」（2006）的影像紀錄片。

策展人表示，作品將在整個展期隨城市社群的參與而不斷生長，並透過公開徵件與志工招募，邀請馬默爾居民與觀眾共同書寫這部「集體之書」。

李明維長年以「邀請」開啟作品，將日常行動轉化為儀式，藉由書寫、縫補、交談、贈與等，讓陌生人在開放情境中彼此相遇，而作品隨時間與參與者而共同生成不同樣貌，將展場轉化成交流與內省的場域。這種以「贈與與回應」為基礎的藝術創作實踐，常被形容為「溫柔而堅定」的關係美學。

此次展出的3件參與式作品：「魚雁計畫」以3座半透光的「信亭」營造靜謐空間，邀請觀眾書寫那些未曾說出口的感謝、道歉與告別，或閱讀他人未緘封留的信件，而獲得安放。

「織物的回憶」透過徵集瑞典境內載滿家族與個人記憶的織物或衣飾，搭配捐贈者書寫的故事，觀眾於展場中開盒、閱讀、再封存，形構城市的群體記憶。

「補裳計畫」以縫補、色線與交談為媒介，邀請觀眾帶來待修補的衣物，與修補者相對而坐，在縫合的時間裡交換生命經驗。

藝術家從個人經驗出發，以「關係與時間」為材料，經由觀眾參與編織成網，在不同脈絡與時間的演繹中不斷變化與流轉。

美術館 觀眾

延伸閱讀

信仰結合藝術 中壢仁海宮200年宮慶攜手故宮推出3D媒體展

巴黎畢卡索美術館擬建新翼 露天公園展青銅雕塑

無人機頻繁干擾北歐機場 瑞典專家警告「擊落恐非最佳解」

影／潮藝術點亮基隆山海城 19組藝術家打造無牆美術館

相關新聞

用名牌香水免買整瓶！時尚自販機現身東京 花20元就能香噴噴

根據日媒「ねとらぼ」報導，近日在東京街頭，出現了一種「香水自動販賣機」的新奇消費風潮。只要選好香味、完成付款，靠近機器前，按下按鈕後約一秒鐘就能輕鬆享受名牌香水的氣息。

縮短吹頭髮時間！日本「這神器」實測超有感 驚人銅板價就能入手

無論有著一頭長髮或短髮，許多人洗完澡的第一件事就是吹頭髮，但夏季炎熱難耐，打開吹風機沒過幾分鐘，總被搞得汗流浹背。對此，日本一名筆者在連鎖百貨大創（DAISO）挖寶，意外發現一款輔助神物「吹髮手套」，實測後證實...

不起眼卻超實用！迪士尼伴手禮「1設計」超貼心 日網：送禮不尷尬

無論逢年過節或出外旅遊，許多人都會帶伴手禮回來分享給親朋好友。日本一名網友近日到迪士尼消費，赫然發現部分商品竟暗藏「貼心設計」，上頭的價格標籤可被輕易撕除，減少送禮時「價格曝光...

身體為何會發癢？專家：癢感「隔空也能傳染」 2解癢妙招曝光

華盛頓郵報報導，身體癢的時候，多數人的第一反應往往是去抓，但這可能會讓皮膚狀況更糟。最新研究指出，與其抓癢飲鴆止渴，不如...

日本自動販賣機漲價了！逾2200款飲料變貴 民眾嘆：無法隨便買了

日本的自動販賣機飲料正式進入「一瓶200日圓（約新台幣42元）時代」。隨著秋季漲價潮來襲，瓶裝飲料價格全面調漲，引發不少消費者抱怨太貴，甚至開始尋找更划算的替代方案。 據日媒《FNN》報導，帝國

歐洲抗氣候變遷全球居冠但環境仍糟 減排仍優於美中

歐洲環保署（EEA）29日發表最新報告指出，歐洲在對抗氣候變遷方面雖居全球領先地位，但仍須擴大力道來保護自然環境，提升因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。