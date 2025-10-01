藝術家李明維瑞典個展 邀觀眾共同編織集體記憶

藝術家李明維「願君安好，李明維」個展，26日在瑞典馬默爾現代美術館的「馬默爾藝廊週」開幕夜登場。民眾在城市節慶的氛圍中，親身參與、體驗以「邀請」為方法的藝術作品，共同編織集體記憶。

出生於台灣的李明維，擁有耶魯大學藝術碩士學位，現居巴黎、紐約與台北。其作品探索信任、親密與自我意識，曾於東京森美術館、台北市立美術館、巴黎龐畢度中心、紐約大都會美術館、舊金山笛洋美術館、倫敦泰特現代美術館、柏林葛羅皮亞斯博物館、雪梨新南威爾斯美術館等全球知名美術館展出。

這次受邀於瑞典馬默爾現代美術館（Moderna Museet Malmö），李明維「願君安好，李明維」個展（Best regards, Lee Mingwei）安排在「馬默爾藝廊週」（Malmö Gallery Weekend）開幕夜當天推出，展期至2026年1月11日止。

另外，李明維個展的展場位於美術館地標性的渦輪展廳（Turbine Hall），館方安排開幕節目、策展人導覽與親子工作坊等，讓民眾在城市節慶的氛圍中，親身參與並體驗以「邀請」為方法的藝術作品。

本次展覽由分館長暨策展人米爾奎斯特（Elisabeth Millqvist）策畫，核心聚焦李明維3件參與式經典之作：「魚雁計畫」（The Letter Writing Project，1998–）、「織物的回憶」（Fabric of Memory，2006–）與「補裳計畫」（The Mending Project，2009–）。展覽亦將輪流播放「不期之美」（2017）、「聲之綻」（2013）與「如沙的格爾尼卡」（2006）的影像紀錄片。

策展人表示，作品將在整個展期隨城市社群的參與而不斷生長，並透過公開徵件與志工招募，邀請馬默爾居民與觀眾共同書寫這部「集體之書」。

李明維長年以「邀請」開啟作品，將日常行動轉化為儀式，藉由書寫、縫補、交談、贈與等，讓陌生人在開放情境中彼此相遇，而作品隨時間與參與者而共同生成不同樣貌，將展場轉化成交流與內省的場域。這種以「贈與與回應」為基礎的藝術創作實踐，常被形容為「溫柔而堅定」的關係美學。

此次展出的3件參與式作品：「魚雁計畫」以3座半透光的「信亭」營造靜謐空間，邀請觀眾書寫那些未曾說出口的感謝、道歉與告別，或閱讀他人未緘封留的信件，而獲得安放。

「織物的回憶」透過徵集瑞典境內載滿家族與個人記憶的織物或衣飾，搭配捐贈者書寫的故事，觀眾於展場中開盒、閱讀、再封存，形構城市的群體記憶。

「補裳計畫」以縫補、色線與交談為媒介，邀請觀眾帶來待修補的衣物，與修補者相對而坐，在縫合的時間裡交換生命經驗。

藝術家從個人經驗出發，以「關係與時間」為材料，經由觀眾參與編織成網，在不同脈絡與時間的演繹中不斷變化與流轉。