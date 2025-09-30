快訊

縮短吹頭髮時間！日本「這神器」實測超有感 驚人銅板價就能入手

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人洗完澡後習慣立刻吹乾頭髮，但若頭髮較長，總需花上好一段時間。示意圖／ingimage
無論有著一頭長髮或短髮，許多人洗完澡的第一件事就是吹頭髮，但夏季炎熱難耐，打開吹風機沒過幾分鐘，總被搞得汗流浹背。對此，日本一名筆者在連鎖百貨大創（DAISO）挖寶，意外發現一款輔助神物「吹髮手套」，實測後證實，針對縮短吹乾頭髮的時間相當有感。

日本媒體grape報導，一名女性筆者擁有一頭中長髮，每天洗完澡都覺得吹頭髮很麻煩，且總要花很多時間。為了解決惱人問題，她便到日本百圓百貨大創挖寶，意外發現一款名為「速乾！吹髮手套」的商品，含稅價格為110日圓（約新台幣23元），並火速買回來測試。

該名筆者指出，平常她將頭髮擦乾後，大約需要花上5分25秒左右的時間，才能把頭髮吹乾。而實測戴上「吹髮手套」後，以相同的方式開始吹頭髮，大概4分鐘就能將頭髮吹乾，兩者相差約1分25秒，時間確實縮短了一些。

她在文中表示，使用「吹髮手套」能將手指伸進髮絲內，讓手套充分吸收頭髮上的水分，且吹風機的熱風也不會直接吹在手上，使用起來相對舒適。對於「吹髮手套」實測有效，該名筆者也感到相當驚訝，並認為「這次因為邊拍攝邊吹頭髮，速度稍微慢了點，如果全神貫注應該還能更快」。

