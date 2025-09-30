喜馬拉雅山區水資源角力 印度推動興建大壩引發抗爭

快訊

中央社／ 印度里烏30日綜合外電報導

印度東北部阿魯納查邦一個群山環繞的足球場上，部落民眾因反對政府規劃興建巨型水壩而慷慨陳詞著。擬議的巨型水壩已成印度與中國為喜馬拉雅山區水資源運用的最新角力場。

法新社報導，印度主張，擬議的新水壩能藉著蓄水和防範河流武器化，抗衡中國在上游西藏地區興建可能是全球最大水力發電大壩

然而，對於住在這個印度第一大壩可能落腳地點的民眾來說，這項計畫等同於對他們宣告死刑。

里烏村（Riew）居民賈莫（Tapir Jamoh）舉起架在弓上、塗了毒液的弓箭，作勢堅定對抗當局說：「我們會奮戰到底，絕不讓水壩落成。」他出身印度東北部高聳山區的阿迪族（Adi），崇山峻嶺將他們與西藏和緬甸阻隔開來。

根據擬議的藍圖，印度考慮在阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）興建一座蓄水量相當於400萬座奧運泳池規模、壩高280公尺的大型水庫。

規劃的這座大壩發電量上看1萬1200至1萬1600千瓩（MW），將成為全印最強大水力電廠，有助減少原本依賴燃煤的電網排放的溫室氣體。

此舉正值中國在上游推動耗資1670億美元的雅魯藏布江下游水電工程（雅下水電工程）。雅魯藏布江在印度名為席安河（Siang River）。

印度官員憂心，雅下水壩可能成為中國的控制閥，對下游製造致命乾旱，或隨時釋放「水彈」。

阿魯納查邦長坎杜（Pema Khandu）表示，對中國水壩工程進行防範是「國安必要行動」，強調印度大壩是用來穩定水資源、因應突發狀況的安全閥。

然而，住在印度回應中國而規劃巨型水壩可能場址附近，賈莫等里烏村民認為，對他們而言，這項計畫反而是更迫近的生存威脅。

