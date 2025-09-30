不起眼卻超實用！迪士尼伴手禮「1設計」超貼心 日網：送禮不尷尬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人到東京迪士尼樂園遊玩，會買周邊商品作為伴手禮帶回去收藏或與親友分享。圖／路透社資料照
許多人到東京迪士尼樂園遊玩，會買周邊商品作為伴手禮帶回去收藏或與親友分享。圖／路透社資料照

無論逢年過節或出外旅遊，許多人都會帶伴手禮回來分享給親朋好友。日本一名網友近日到迪士尼消費，赫然發現部分商品竟暗藏「貼心設計」，上頭的價格標籤可被輕易撕除，減少送禮時「價格曝光」的尷尬場面。許多人看到後，也不禁讚嘆業者的巧思。

日本一名網友分享，日前他在迪士尼買了伴手禮想分給其他人，沒想到回家後竟發現業者的「貼心設計」，讓他忍不住大讚，「這個日本迪士尼的伴手禮，雖然不起眼，但其實非常實用」。

從照片可見，禮品上的標籤分別寫著有效期限及商品價格，但該標籤卻是「可拆式」，若不想讓收到禮物的人看到金額，只要撕掉下面那條價格欄即可，不僅可以簡單撕除，且不會剩下殘膠破壞美觀，還能留下保存期限供收禮者參考。

文章曝光後立刻掀起討論，日本鄉民們也對此嘖嘖稱奇，「這真的超方便，不用讓對方為價格多費心思」、「果然送伴手禮時，還是不太想讓對方知道價格啊」、「雖然有人會說『用膠帶或筆遮住不就好了』，但我就只是單純覺得，標籤能輕鬆地撕下來真好耶」。

部分網友則有不同看法，「這樣也可以把標籤換成更高的價格」、「這東西真的很方便，不過最後還是會在網路上查價格就是了」、「價格上網找就知道了」。眼看貼文討論越來越熱，原PO也感嘆，「希望今天收到我這份伴手禮的人，不要看到這篇貼文啊…」。

身體為何會發癢？專家：癢感「隔空也能傳染」 2解癢妙招曝光

華盛頓郵報報導，身體癢的時候，多數人的第一反應往往是去抓，但這可能會讓皮膚狀況更糟。最新研究指出，與其抓癢飲鴆止渴，不如...

日本自動販賣機漲價了！逾2200款飲料變貴 民眾嘆：無法隨便買了

日本的自動販賣機飲料正式進入「一瓶200日圓（約新台幣42元）時代」。隨著秋季漲價潮來襲，瓶裝飲料價格全面調漲，引發不少消費者抱怨太貴，甚至開始尋找更划算的替代方案。 據日媒《FNN》報導，帝國

歐洲抗氣候變遷全球居冠但環境仍糟 減排仍優於美中

歐洲環保署（EEA）29日發表最新報告指出，歐洲在對抗氣候變遷方面雖居全球領先地位，但仍須擴大力道來保護自然環境，提升因...

赴日登山突胸痛手腳麻痺…24歲台男求援 警出動直升機緊急送醫

根據日媒「長野放送」報導，長野縣北阿爾卑斯山區在29日發生一起登山驚魂事件。一名台灣24歲男子在奧穗高岳下山途中突然感到胸口劇痛，伴隨手腳發麻，最後不得不向警方駐點基地求助，並由直升機緊急送往醫院。

巴西甲醇中毒連環爆至少3死、10人住院 查非法燃料引出假酒危機

巴西聖保羅州近幾週爆發一連串甲醇中毒事件，已造成至少3人死亡、10人住院，引發社會高度警戒。這場危機揭示巴西地下酒廠的黑...

