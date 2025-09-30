不起眼卻超實用！迪士尼伴手禮「1設計」超貼心 日網：送禮不尷尬

無論逢年過節或出外旅遊，許多人都會帶伴手禮回來分享給親朋好友。日本一名網友近日到迪士尼消費，赫然發現部分商品竟暗藏「貼心設計」，上頭的價格標籤可被輕易撕除，減少送禮時「價格曝光」的尷尬場面。許多人看到後，也不禁讚嘆業者的巧思。

日本一名網友分享，日前他在迪士尼買了伴手禮想分給其他人，沒想到回家後竟發現業者的「貼心設計」，讓他忍不住大讚，「這個日本迪士尼的伴手禮，雖然不起眼，但其實非常實用」。

從照片可見，禮品上的標籤分別寫著有效期限及商品價格，但該標籤卻是「可拆式」，若不想讓收到禮物的人看到金額，只要撕掉下面那條價格欄即可，不僅可以簡單撕除，且不會剩下殘膠破壞美觀，還能留下保存期限供收禮者參考。

文章曝光後立刻掀起討論，日本鄉民們也對此嘖嘖稱奇，「這真的超方便，不用讓對方為價格多費心思」、「果然送伴手禮時，還是不太想讓對方知道價格啊」、「雖然有人會說『用膠帶或筆遮住不就好了』，但我就只是單純覺得，標籤能輕鬆地撕下來真好耶」。

部分網友則有不同看法，「這樣也可以把標籤換成更高的價格」、「這東西真的很方便，不過最後還是會在網路上查價格就是了」、「價格上網找就知道了」。眼看貼文討論越來越熱，原PO也感嘆，「希望今天收到我這份伴手禮的人，不要看到這篇貼文啊…」。