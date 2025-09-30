身體為何會發癢？專家：癢感「隔空也能傳染」 2解癢妙招曝光

華盛頓郵報報導，身體癢的時候，多數人的第一反應往往是去抓，但這可能會讓皮膚狀況更糟。最新研究指出，與其抓癢飲鴆止渴，不如嘗試用指腹輕輕摩擦或用化妝刷撫拭，不光效果更好，甚至不必觸碰癢點就能解癢。有趣的是，專家分享，即使本來不癢，但閱讀或觀看相關內容也可能「癢起來」，說明癢感也能「隔空傳染」。

邁阿密大學米勒醫學院皮膚外科副教授秋山庸（Tasuku Akiyama）描述，一旦開始抓癢，有時候就停不下來，這就是「癢–抓循環」（itch-scratch cycle）。他強調，最好忍住不抓，不然就改輕揉摩擦。2020年，秋山主持的一項研究發現，撫摸能中斷小鼠身上的癢覺訊號，因為摩擦會送出一股反向訊號，抑制癢感傳遞到大腦。

2021年一項研究另證實，柔軟化妝刷也能顯著減癢。研究員在61名受試者手臂上製造癢感，發現以每秒約1英寸（約2.5公分）的「慢速」，或每秒約7英寸（約18公分）的「快速」輕刷，都有效果，其中慢速效果更好，可額外減輕約12%的癢感。今年另一項以組織胺誘發癢感的研究也得出相似結果。

你甚至不需要碰到真正發癢的那個點。科學家發現，在距離癢點大約3/4英寸（約2公分）的範圍內使用這些技巧也有效，尤其是被蟲咬傷口或牛皮癬等情況時，也能避免進一步刺激患處。

到底身體為什麼會癢？其實，癢與痛都透過相同的細小神經纖維傳導。典型的癢感來源是過敏反應釋放的組織胺，但細菌甚或某種觸摸皮膚的方式也能觸發。

專家解釋，比如全身穿棉質衣物不會癢，但若換成帶有瑕疵的羊毛，即使是摩擦皮膚某些小區域，就會引發癢感。這是神經科學上針對癢與痛提出的「空間對比假說」（spatial contrast theory）：當局部的神經纖維受到輕微刺激，而周圍沒有同樣刺激時，大腦會把這種「差異」解讀為癢；如果刺激過強或範圍過廣，訊號就會被感知為痛。

抓癢雖能暫時舒緩，但實際上是透過痛覺壓過癢覺，但同時也會釋放發炎分子，重新引發癢感，導致惡性循環。

摩擦則能消除出於「空間對比」產生的癢感，又不會造成皮膚損傷。此外，由於鄰近皮膚區域的神經訊號會在脊髓中交會，因此不必非得摩擦癢點本身也能達到效果。

事實上，長期與癢共處的病患，例如洗腎病人或慢性蕁麻疹患者，多數也是選擇摩擦而非抓癢來緩解。

有趣的是，專家提醒，即便本身沒有醫學問題導致發癢，光是閱讀或觀看相關畫面也可能誘發「傳染性癢感」：研究顯示，看見別人抓癢或昆蟲爬行畫面，會讓觀眾也覺得發癢。