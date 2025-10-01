熊頻繁現身嚇壞北海道居民 專家揪關鍵：森林樹木染病逼牠們下山

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東北及北海道近來熊出沒頻繁，已陸續造成死傷。示意圖／ingimage

根據日媒「テレ朝News」報導，日本北海道近期熊出沒事件不斷，札幌市及砂川市皆傳出民眾遭熊襲擊或熊入侵果園的案例，引發當地居民恐慌。專門研究熊隻生態的新潟大學箕口秀夫教授指出，今年山林中能作為動物主食的果實嚴重歉收，是熊隻走出森林、接近人類聚落的主要原因。

離札幌車站約9公里處的公園，上周傳出一名43歲男子在遛狗時遭體長約2公尺的熊襲擊，右臂受傷。從監視器畫面顯示，市區道路上還有母熊帶著小熊徘徊。調查人員檢驗公園內的熊糞發現，裡面有八成是草，顯示山林中的食物嚴重不足，帶著幼熊的母熊防衛心極強，對人類威脅極大。

北海道砂川市也接連捕獲熊隻。當地蘋果園日前遭熊破壞，農民無奈表示，辛苦照料的果園一夜之間遭殃，損失慘重。為避免進一步危害，獵友會設下陷阱，以蘋果與鹿肉為誘餌，僅數日內已連續有熊落網，甚至有陷阱遭熊破壞，顯示熊的活動頻繁。

專家指出，熊的秋季主食為橡實與山毛櫸果實，但今年不僅山毛櫸不結果實，連會結出橡實的水楝、枹櫟等殼斗科樹木，也因得了傳染性的「萎凋病」而枯萎，所以今年對森林裡的動物來說，也是非常難熬的一年。熊為了儲備冬眠所需的脂肪，被迫走出山林，在市街、農園甚至住家附近尋找食物。而居民擔心熊入侵人類生活區，「已無法安心生活」。學者提醒，秋季是熊活動最頻繁的時期，在山區或果園周邊務必提高警覺，並加強防範措施。

