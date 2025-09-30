快訊

日本自動販賣機漲價了！逾2200款飲料變貴 民眾嘆：無法隨便買了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本自動販賣機。圖／民眾提供
日本自動販賣機。圖／民眾提供

日本的自動販賣機飲料正式進入「一瓶200日圓（約新台幣42元）時代」。隨著秋季漲價潮來襲，瓶裝飲料價格全面調漲，引發不少消費者抱怨太貴，甚至開始尋找更划算的替代方案。

日媒《FNN》報導，帝國數據銀行指出，10月將有超過3000項食品調漲，其中飲料類就占了2200項以上，有些瓶裝飲料更突破200日圓大關。不少民眾直言「200日圓一瓶感覺太貴，可能無法隨手就買」、「要是有便宜的自動販賣機，一定只去那裡買」。

以自動販賣機的基準價格來看，500毫升的可口可樂將從原本未稅價格180日圓（約新台幣38元）漲到200日圓，含稅價格變成216日圓（約新台幣45元）。其他品牌ASAHI朝日飲料的三矢汽水、KIRIN午後紅茶以及三得利的天然水，也都紛紛調漲至200日圓以上。

不過，在東京都內的一些特價超市，還能看到不同的光景。像是販售賞味期限將近或庫存較多商品的超市，500毫升瓶裝飲料只要100日圓（約新台幣21元）左右，甚至有罐裝可樂不到60日圓（約新台幣13元），吸引不少民眾直接一箱一箱搬回家。

另一方面，各大飲料公司也推出不同的優惠方案來吸引消費者。像是可口可樂和伊藤園導入自動販賣機訂閱制，如果使用到最大效益，一瓶等於只要110日圓（約新台幣23元）；三得利則透過行動支付App，提供限定自動販賣機免費多送三瓶飲料的活動。

販賣機 日本 調漲

