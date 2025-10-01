用名牌香水免買整瓶！時尚自販機現身東京 花20元就能香噴噴

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本推出香水自動販賣機，用經濟實惠的價格即可享受名牌香水的氛圍。香水示意圖／ingimage
日本推出香水自動販賣機，用經濟實惠的價格即可享受名牌香水的氛圍。香水示意圖／ingimage

根據日媒ねとらぼ」報導，近日在東京澀谷，出現了一種「香水自動販賣機」的新奇消費風潮。只要選好香味、完成付款，靠近機器前，按下按鈕後約一秒鐘就能輕鬆享受名牌香水的氣息。

9月24日在澀谷商業設施「MAGNET by SHIBUYA109」內擺設的一台香水自動販賣機引發網友的注意。這台機器由福岡縣久留米市的JiHAN公司推出，該公司以打造各式特別的自動販賣機聞名，先前也曾推出棉花糖、高級日式料理販賣機。

文中表示，該販賣機以迪奧、Chloé、愛馬仕、香奈兒等知名品牌香水為賣點，單次價格落在100至500日圓（約新台幣20至103元）之間，只能使用行動支付結帳。每次噴出的香水量有限，所以味道不會過於濃烈。若想全身多處均勻散發香氣，或許需要多按幾次。

業者指出，過去香水多以大瓶裝銷售，價格動輒上萬日圓，且可能長時間只能使用同一種香味。香水自動販賣機則降低了此一門檻，讓消費者可以依心情或場合快速更換香味，也等於提供了一種「隨時試香」的新體驗。

這類自動販賣機先前在中東地區出現時，也曾在網路社群上引發話題，現在日本市場也迅速跟進，且有不少其他公司投入研發販售，目前也陸續在新宿、六本木等繁華鬧區增設機器的放置點。

