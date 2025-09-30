巴西甲醇中毒連環爆至少3死、10人住院 查非法燃料引出假酒危機

巴西聖保羅州近幾週爆發一連串甲醇中毒事件，已造成至少3人死亡、10人住院，引發社會高度警戒。這場危機揭示巴西地下酒廠的黑暗面，也暴露犯罪組織與公共健康之間的危險交集。

綜合g1等巴西媒體報導，甲醇是無色、易燃且有毒的工業酒精，常用於清潔劑、防凍液與燃料添加劑，外觀與氣味類似俗稱酒精的乙醇。甲醇少量攝入即可導致失明、昏迷甚至死亡，中毒初期症狀可能類似醉酒，若未及時治療，可能引發器官衰竭。

聖保羅警方與州衛生監督機構、市政府衛生部門今天聯合行動，突擊檢查多家酒吧與商店，查扣117瓶未貼標籤的酒精飲料。其中一家位於高級地段花園區（Jardins）的酒吧，是一名女性飲用伏特加後失明的地點。警方已對相關商家開出罰單，並將酒品送交鑑定。

巴西政府今天也召開緊急技術委員會會議，啟動多部門應對措施，包括衛生部啟動各州醫療與監管網絡、農業部加強酒品監管與查驗、消費者保護機構（Senacon）動員全國單位、快速警報系統（SAR）持續監控甲醇事件。

巴西政府強調目前案例僅限於聖保羅州，但不排除其他地區潛在風險，呼籲民眾提高警覺。

根據巴西打擊偽造協會（ABCF）指出，甲醇可能來自犯罪組織「首府第一司令部」（PCC）非法進口的工業化學品。原本用於燃料摻假，因警方查封非法燃料配銷商，犯罪組織可能將剩餘甲醇轉售給地下酒廠，用於製造假酒牟利。

政府與衛生機構呼籲酒吧、餐廳與電商平台加強酒品來源審查，消費者應避免購買來路不明或價格異常低廉的酒精飲料，並保留酒瓶與標籤供調查使用。社會各界呼籲加強監管與執法，以防止更多悲劇發生。

這場甲醇危機不僅是公共衛生事件，更是對巴西打擊犯罪與監管機制的重大挑戰。隨著調查逐步深入，政府與民間正攜手應對，力求遏止毒酒流通，保護民眾安全。