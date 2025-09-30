赴日登山突胸痛手腳麻痺…24歲台男求援 警出動直升機緊急送醫

根據日媒「長野放送」報導，長野縣北阿爾卑斯山區在29日發生一起登山驚魂事件。一名24歲台灣男子在奧穗高岳下山途中突然感到胸口劇痛，伴隨手腳發麻，最後不得不向警方駐點基地求助，並由直升機緊急送往醫院。

松本站警方表示，該名男子與5名同伴於24日從安曇野市中房登山口出發，展開為期6天5夜的縱走行程，沿途經過燕岳、西岳、槍岳等山屋住宿，27日和28日則住在奧穗高岳山莊。29日早晨7時出發準備下山，男子已經感覺胸口不適，但仍繼續行程。直到上午11點半左右，抵達海拔約2300公尺的涸澤山岳救助隊常駐基地時主動求援。

警方指出，男子出現「胸痛及手腳麻木」等症狀，判斷無法自行下山，隨即在下午1點半前出動長野縣警直升機，將他送往松本市內醫院治療。送醫過程中男子仍能對話，意識清楚。至於同行者的國籍及男子是否有心血管疾病等病史，目前還不清楚。

北阿爾卑斯近來登山事故頻傳，從22日起的一周內，已陸續有4名登山客死亡，原因多與下山途中不慎跌倒或滑落有關。長野縣警方提醒，許多登山者容易在下山時因心情鬆懈而發生意外，呼籲登山者務必適度休息、保持專注。警方也提醒，本周將進入10月份，山區日夜溫差加大，若衣物被汗水或雨水浸濕，恐導致體溫過低，務必攜帶足夠的替換衣物及保暖裝備，以保護自身安全。