快訊

全民普發一萬改賑災花蓮？掀兩派論戰 號召者遭抓包言行不一打臉

衛星影像曝光！紐時：陸加速飛彈基地建設 一新場址僅距台灣579公里

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔跟監案收攤？員工：社長上午到辦公室不發一語

赴日登山突胸痛手腳麻痺…24歲台男求援 警出動直升機緊急送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
24歲台灣男子在日本登山途中突感身體不適，由長野縣警方緊急送醫。 示意圖／ingimage
24歲台灣男子在日本登山途中突感身體不適，由長野縣警方緊急送醫。 示意圖／ingimage

根據日媒「長野放送」報導，長野縣北阿爾卑斯山區在29日發生一起登山驚魂事件。一名24歲台灣男子在奧穗高岳下山途中突然感到胸口劇痛，伴隨手腳發麻，最後不得不向警方駐點基地求助，並由直升機緊急送往醫院。

松本站警方表示，該名男子與5名同伴於24日從安曇野市中房登山口出發，展開為期6天5夜的縱走行程，沿途經過燕岳、西岳、槍岳等山屋住宿，27日和28日則住在奧穗高岳山莊。29日早晨7時出發準備下山，男子已經感覺胸口不適，但仍繼續行程。直到上午11點半左右，抵達海拔約2300公尺的涸澤山岳救助隊常駐基地時主動求援。

警方指出，男子出現「胸痛及手腳麻木」等症狀，判斷無法自行下山，隨即在下午1點半前出動長野縣警直升機，將他送往松本市內醫院治療。送醫過程中男子仍能對話，意識清楚。至於同行者的國籍及男子是否有心血管疾病等病史，目前還不清楚。

北阿爾卑斯近來登山事故頻傳，從22日起的一周內，已陸續有4名登山客死亡，原因多與下山途中不慎跌倒或滑落有關。長野縣警方提醒，許多登山者容易在下山時因心情鬆懈而發生意外，呼籲登山者務必適度休息、保持專注。警方也提醒，本周將進入10月份，山區日夜溫差加大，若衣物被汗水或雨水浸濕，恐導致體溫過低，務必攜帶足夠的替換衣物及保暖裝備，以保護自身安全。

阿爾卑斯山 山友 直升機 日本

延伸閱讀

最惡劣房客！沖繩包棟民宿慘遭6日人破壞 廚餘、嘔吐物留房內臭翻天

誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

計程車人力不足！日本放寬引進外籍司機 逾百人上路考驗浮現

相關新聞

赴日登山突胸痛手腳麻痺…24歲台男求援 警出動直升機緊急送醫

根據日媒「長野放送」報導，長野縣北阿爾卑斯山區在29日發生一起登山驚魂事件。一名台灣24歲男子在奧穗高岳下山途中突然感到胸口劇痛，伴隨手腳發麻，最後不得不向警方駐點基地求助，並由直升機緊急送往醫院。

波蘭3屍命案！母與2女兒墜化糞池慘死 警方懷疑溺斃後自盡

波蘭發生3屍倫常命案！

巴西甲醇中毒連環爆至少3死、10人住院 查非法燃料引出假酒危機

巴西聖保羅州近幾週爆發一連串甲醇中毒事件，已造成至少3人死亡、10人住院，引發社會高度警戒。這場危機揭示巴西地下酒廠的黑...

研究：評估人格特質 影響壽命長短

人格特質也會影響壽命長短？英國心理學研究指出，自我描述的人格特質有助於預測未來的壽命長短，包括活潑、有條理、負責...

瑞士慶祝全國祈禱日 逾千人參與戶外敬拜

瑞士基督徒齊聚蘇黎世公園露天敬拜！在瑞士全國祈禱日當天，蘇黎世13間教會舉辦戶外聯合敬拜...

颱風博羅依侵襲菲越共奪35命 強度減弱進入寮國

颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓與越南，在這兩個國家各奪走24人及11人的性命，目前博羅依強度已經減弱並進入寮國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。