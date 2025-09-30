研究：評估人格特質 影響壽命長短

人格特質也會影響壽命長短？英國心理學研究指出，自我描述的人格特質有助於預測未來的壽命長短，包括活潑、有條理、負責、勤奮、細緻和樂於助人等正向性格，都可能延長壽命。專家指出，性格在預期壽命上可能發揮輔助作用，甚至對壽命有可衡量性的評估。

人格特質預測壽命

《NewsBytes》報導，愛丁堡大學針對人格特質和壽命長短的關聯性進行研究，透過分析超過22000名成年人填寫的標準化性格問卷，並以6至28年的時間進行追蹤調查，關注個人描述如何影響未來壽命。

研究發現，使用「活躍」特質的自我描述擁有較低的死亡風險，即使考慮到年齡、性別和醫療條件，其死亡風險也降低了21%。此外，活潑、有條理、負責、勤奮、細緻和樂於助人等人格特質，也都與長壽密切相關。

如此一來，自我描述的人格特質相較於普遍人格的特質類型更能預測死亡風險。愛丁堡大學心理學教授莫圖斯表示，這項研究關注的是具體的自我描述，而非廣泛的人格類型，並有助於預測未來的壽命長短。

性格檢測健康風險

《衛報》指出，該研究有助於發展出檢測健康風險的工具，不僅基於血壓和膽固醇等身體狀況，還基於人們思考、知覺和行為的不同模式，而醫療服務機構也能將性格篩檢納入常規性測驗。

事實上，性格在預期壽命上可能發揮輔助作用，但在醫學和公共衛生領域卻被嚴重低估。利默里克大學心理學副教授奧蘇耶阿班表示，人格特質不僅具有普遍的影響力，甚至對壽命有可衡量性的評估。

【更多精采內容，詳見 】