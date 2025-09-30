瑞士慶祝全國祈禱日 逾千人參與戶外敬拜

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
在瑞士全國祈禱日當天，蘇黎世13間教會舉辦露天聯合敬拜。（Photo from Buchegg Church FB）
瑞士基督徒齊聚蘇黎世公園露天敬拜！在瑞士全國祈禱日當天，蘇黎世13間教會舉辦戶外聯合敬拜，來自全市各地不同教派的基督徒齊聚一堂，共同為城市和國家祈禱。現場，不同信仰背景的基督徒都受到尊重，顯示出以耶穌基督為中心的團結與合一。

跨世代露天敬拜

福音派焦點》報導，瑞士蘇黎世13間教會近日舉辦露天聯合敬拜，吸引超過1000名來自全市各地的基督徒，一同聚集在Turbinenplatz公園祈禱敬拜，現場也有21位民眾接受洗禮追隨耶穌。

「讓我們齊聲高呼，我們的城市需要不斷祈禱！」佐伊福音教會牧師哈斯勒表示，這是一場將不同教派聚集的跨世代敬拜，共同為這座城市和國家祈禱。

多年來，市區露天敬拜得到越來越多教會的支持。基督教救世軍組織分會領導人宗德指出，不同信仰背景的基督徒都受到尊重，同時又以耶穌基督為中心，這會是蘇黎世教會的團結合一。

瑞士全國祈禱日

基督日報》報導，瑞士政府將每年九月的第三個星期日訂為「感恩、懺悔和祈禱日」，源自於400年前發生在蘇黎世的一場毀滅性地震，當時人們聚集在一起，為倖存而感恩並祈求神的庇護。

未來，主辦單位希望在蘇黎世更中心的地方舉辦露天敬拜，讓更多的人聽到福音。蘇黎世五旬節教會牧師韋斯表示，人們至今仍然可以祈求神蹟，即使社會變了，但耶穌卻始終如一。

