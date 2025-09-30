快訊

一早被錢砸醒！鴻海員工分紅大方給 百萬獎金今入帳

基隆罷綠議員民政處長涉教抄寫名冊、戶政查對個資 上午11時宣判

MLB／道奇外卡賽先出牌史奈爾、山本由伸 大谷翔平押第3戰有原因

波蘭3屍命案！母與2女兒墜化糞池慘死 警方懷疑溺斃後自盡

香港01／ 謝茜嘉／報導
化糞池示意圖／ingimage
化糞池示意圖／ingimage

波蘭發生3屍倫常命案！當地1名32歲母親與分別6歲及8歲女兒被發現墮進寓所附近的化糞池，女子喉嚨被割開，當場死亡，2名女兒送院後亦不治。當地警方檢獲遺書，疑涉事母親溺斃2名女兒再輕生，正循謀殺方向調查案件。

據英國《鏡報》報道，波蘭科寧縣（Konin County）1名女子於8月31日晚送丈夫去藥局買藥，丈夫返家後發現妻子及2名年幼女兒失蹤，遍尋不獲下報警。

警方到場搜索，發現女子與2名女童墮進化糞池中，於是聯絡消防及潛水隊協助打撈，而女子被救起時喉嚨被割開，當場死亡，2名女兒緊急送院後也宣告不治。

警檢獲遺書　疑母殺2女兒後輕生

警方經初步調查，認為女子先殺害女兒的可能性很高。據悉，涉事女子一直接受精神治療，寓所內發現遺書，疑在自殺前先溺死2名女兒，再割喉輕生。對於案情的各種說法，警方指多數是猜測，目前正循謀殺方向調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

嫌妻又肥又黑！狠男誘騙塗易燃液當美白藥水　放火殺妻　判刑曝光

禁錮懷孕女友！男子燒炭險釀2屍3命　雪櫃擋門她爬窗逃生墮地保命

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

波蘭3屍命案！母與2女兒墜化糞池慘死 警方懷疑溺斃後自盡

波蘭發生3屍倫常命案！

颱風博羅依侵襲菲越共奪35命 強度減弱進入寮國

颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓與越南，在這兩個國家各奪走24人及11人的性命，目前博羅依強度已經減弱並進入寮國

羽田機場建物拆除工地失火 火勢2小時後撲滅人員均安

日本東京羽田機場一處建物拆除工地今天上午發生火警，火勢約2小時後撲滅。根據救難人員與國土交通省的說法，火災並未影響航班運...

翻轉巴黎「鼠」故事 副區長帶米奇鬧市掃街爭取支持

對於人口約200萬的花都巴黎而言，據說遠遠超過當地人口數的鼠輩數量，讓巴黎有說不完的「鼠」故事。而一位副區長正在市區展開...

颱風博羅依侵襲越南 釀8死17人失蹤

颱風博羅依（Bualoi）今天襲擊越南沿海地區，已造成8人死亡、17人失蹤。強風豪雨導致房屋受損、電力中斷及道路淹水，所...

研究：1交通方式與降低失智風險有關 步行族阿茲海默風險偏高原因曝

騎腳踏車不僅環保、省錢又健身，還可能降低失智風險。美國醫學會旗下期刊《JAMA Network Open》最新研究顯示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。