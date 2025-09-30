波蘭3屍命案！母與2女兒墜化糞池慘死 警方懷疑溺斃後自盡

波蘭發生3屍倫常命案！當地1名32歲母親與分別6歲及8歲女兒被發現墮進寓所附近的化糞池，女子喉嚨被割開，當場死亡，2名女兒送院後亦不治。當地警方檢獲遺書，疑涉事母親溺斃2名女兒再輕生，正循謀殺方向調查案件。

據英國《鏡報》報道，波蘭科寧縣（Konin County）1名女子於8月31日晚送丈夫去藥局買藥，丈夫返家後發現妻子及2名年幼女兒失蹤，遍尋不獲下報警。

警方到場搜索，發現女子與2名女童墮進化糞池中，於是聯絡消防及潛水隊協助打撈，而女子被救起時喉嚨被割開，當場死亡，2名女兒緊急送院後也宣告不治。

警檢獲遺書 疑母殺2女兒後輕生

警方經初步調查，認為女子先殺害女兒的可能性很高。據悉，涉事女子一直接受精神治療，寓所內發現遺書，疑在自殺前先溺死2名女兒，再割喉輕生。對於案情的各種說法，警方指多數是猜測，目前正循謀殺方向調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

