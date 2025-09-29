颱風博羅依侵襲菲越共奪35命 強度減弱進入寮國
颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓與越南，在這兩個國家各奪走24人及11人的性命，目前博羅依強度已經減弱並進入寮國。
法新社報導，博羅依上週重創菲律賓中部多座小島，吹倒樹木及電線桿並引發水災，迫使約40萬人疏散避難。
菲律賓一名民防官員今天表示，菲國罹難人數已增至24人，較先前數字翻倍，死亡原因多為溺斃或被物體擊中。
博羅依昨夜登陸越南，颳起時速130公里的強風。
越南當局今天告訴法新社，中部及北部地區有數千棟房舍與商家受損或全毀，至少11人罹難。
科學家警告，隨著人類活動促使氣候變遷導致全球暖化，風暴威力會愈來愈強大。
