快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

颱風博羅依侵襲菲越共奪35命 強度減弱進入寮國

中央社／ 河內29日綜合外電報導
颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓與越南，目前強度已經減弱並進入寮國。圖／中央氣象署提供
颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓與越南，目前強度已經減弱並進入寮國。圖／中央氣象署提供

颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓越南，在這兩個國家各奪走24人及11人的性命，目前博羅依強度已經減弱並進入寮國。

法新社報導，博羅依上週重創菲律賓中部多座小島，吹倒樹木及電線桿並引發水災，迫使約40萬人疏散避難。

菲律賓一名民防官員今天表示，菲國罹難人數已增至24人，較先前數字翻倍，死亡原因多為溺斃或被物體擊中。

博羅依昨夜登陸越南，颳起時速130公里的強風。

越南當局今天告訴法新社，中部及北部地區有數千棟房舍與商家受損或全毀，至少11人罹難。

科學家警告，隨著人類活動促使氣候變遷導致全球暖化，風暴威力會愈來愈強大。

菲律賓 越南 科學家

延伸閱讀

朝野喊提樺加沙條例 政院重申：納丹娜絲條例更有效率

物價漲牡蠣養殖成本大增 蚵農憂敵不過越南進口蚵

樺加沙颱風全國釀18死7失聯107傷 花蓮鎖定搜索佛祖街

馬太鞍堰塞湖會否再釀災？李鴻源：管湧風險已解 無立即風險

相關新聞

研究：1交通方式與降低失智風險有關 步行族阿茲海默風險偏高原因曝

騎腳踏車不僅環保、省錢又健身，還可能降低失智風險。美國醫學會旗下期刊《JAMA Network Open》最新研究顯示，...

颱風博羅依侵襲菲越共奪35命 強度減弱進入寮國

颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓與越南，在這兩個國家各奪走24人及11人的性命，目前博羅依強度已經減弱並進入寮國

羽田機場建物拆除工地失火 火勢2小時後撲滅人員均安

日本東京羽田機場一處建物拆除工地今天上午發生火警，火勢約2小時後撲滅。根據救難人員與國土交通省的說法，火災並未影響航班運...

翻轉巴黎「鼠」故事 副區長帶米奇鬧市掃街爭取支持

對於人口約200萬的花都巴黎而言，據說遠遠超過當地人口數的鼠輩數量，讓巴黎有說不完的「鼠」故事。而一位副區長正在市區展開...

颱風博羅依侵襲越南 釀8死17人失蹤

颱風博羅依（Bualoi）今天襲擊越南沿海地區，已造成8人死亡、17人失蹤。強風豪雨導致房屋受損、電力中斷及道路淹水，所...

女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

印度發生駭人燒屍命案。當地一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。警方在膠桶發現燒焦屍體，調查後認為案件有可疑，於是拘捕該爸爸，而他被捕後對「謀殺」罪直認不諱；而協助他殺人的姪子仍然在逃，案件仍在調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。