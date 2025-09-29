快訊

涉14命、詐騙430億！緬北電詐家族犯罪集團 大陸一審宣判11人死刑

韓政府線上服務停擺 上調網路危機警報

中央社／ 首爾29日專電

韓國國家資訊資源管理院日前發生大火，導致數百項政府線上服務停擺，預估至少需2到4週復原，韓國國家情報院今天也將國家網路危機警報從「關心」上調至「注意」。

位於韓國大田市的國家資訊資源管理院（NationalInformation Resources Service）26日發生大火，火勢已於27日撲滅，但仍造成數百項政府線上服務停擺，截至當地時間今天下午4時，停擺的647項服務中只有73項恢復正常運作。

在此混亂狀況下，韓國國情院今天將國家網路危機警報上調，相當於認證有必要加強監控，避免駭客藉此機會採取不法行為，加上韓國將在下月底於慶州主辦亞太經合會（APEC）峰會，原就有監控國內外網路威脅的必要。

考慮到駭客可能在韓國政府行政資訊系統癱瘓的情況下進行網路攻擊，韓國國情院要求各行政機關依照網路危機應對實務手冊，在發現網路攻擊、網路癱瘓等跡象時，立刻通報國家網路安保中心及國家安保室。

據韓國中央災難安全對策本部報告，受到這次火災直接影響的96個系統規劃將遷移至大邱分中心重建，耗時估約4週，其餘551個系統的修復工作則將耗時約2週。

網路攻擊

延伸閱讀

AI應用落地引爆網路換代需求 現觀科有望受惠

韓美將成立工作小組 協商改善韓籍工赴美簽證制度

遭網攻營運癱瘓！JLR尋求20億英鎊緊急融資 英國政府擔保貸款救急

小田切讓惡搞韓國被炎上！簽名亂留「倖田來未」相隔13年終認錯

相關新聞

研究：1交通方式與降低失智風險有關 步行族阿茲海默風險偏高原因曝

騎腳踏車不僅環保、省錢又健身，還可能降低失智風險。美國醫學會旗下期刊《JAMA Network Open》最新研究顯示，...

颱風博羅依侵襲菲越共奪35命 強度減弱進入寮國

颱風博羅依（Bualoi）陸續侵襲菲律賓與越南，在這兩個國家各奪走24人及11人的性命，目前博羅依強度已經減弱並進入寮國

羽田機場建物拆除工地失火 火勢2小時後撲滅人員均安

日本東京羽田機場一處建物拆除工地今天上午發生火警，火勢約2小時後撲滅。根據救難人員與國土交通省的說法，火災並未影響航班運...

翻轉巴黎「鼠」故事 副區長帶米奇鬧市掃街爭取支持

對於人口約200萬的花都巴黎而言，據說遠遠超過當地人口數的鼠輩數量，讓巴黎有說不完的「鼠」故事。而一位副區長正在市區展開...

颱風博羅依侵襲越南 釀8死17人失蹤

颱風博羅依（Bualoi）今天襲擊越南沿海地區，已造成8人死亡、17人失蹤。強風豪雨導致房屋受損、電力中斷及道路淹水，所...

女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

印度發生駭人燒屍命案。當地一名爸爸因發現女兒被姪子偷拍裸照，之後更遭威脅勒索，氣憤下和另一名姪子聯手，先將涉事姪子勒斃，再將屍體塞進塑膠桶，企圖毀「屍」滅跡。警方在膠桶發現燒焦屍體，調查後認為案件有可疑，於是拘捕該爸爸，而他被捕後對「謀殺」罪直認不諱；而協助他殺人的姪子仍然在逃，案件仍在調查中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。