羽田機場建物拆除工地失火 火勢2小時後撲滅人員均安

中央社／ 東京29日綜合外電報導
東京羽田機場一棟拆除中建物29日上午發生火警。圖/截自NHK在X的影音

日本東京羽田機場一處建物拆除工地今天上午發生火警，火勢約2小時後撲滅。根據救難人員與國土交通省的說法，火災並未影響航班運作，也無人傷亡。

共同社報導，相關單位上午9時10分左右接獲通報，稱大田區該工地冒出黑煙並起火。

據悉事發當下，現場至少有20人正在進行拆除作業。警方援引一名目擊者的說法指出，火災是在切割鐵柱時發生的。

日本放送協會（NHK）則指出，事發當時，建物內有26名工作人員，所幸全員順利撤離，無人傷亡。共有34輛消防車趕往現場滅火。

東京警消單位說明，失火的是一處舊機庫，約900平方公尺的屋頂被燒毀。

這處工地位於羽田機場第3航廈西北方約1.2公里處。

